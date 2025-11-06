Pour fêter l’automne, le Fémina Sports de Monaco organise un événement inédit

Le club monégasque s’apprête à présenter une création originale inspirée d’un des plus célèbres comptes, alliant prouesses acrobatiques et magie théâtrale.

L’association sportive monégasque Fémina Sports proposera le 22 novembre prochain sa toute nouvelle création scénique au ZAC Saint-Antoine, situé au stade Louis-II. Intitulé « Conte d’automne », ce spectacle revisite l’univers du Petit Chaperon rouge, à travers les différents catégories de la discipline. Les athlètes du club transposeront le célèbre récit, écrit par Charles Perrault à la fin du XVIIème siècle, en chorégraphies mêlant gymnastique artistique, acrobatique et danse contemporaine.

Deux invitées de marque

Pour marquer le coup, deux personnalités du monde gymnique figureront au casting. D’une part Rebecca Casula, récente championne des Jeux des Petits États d’Europe qui se sont déroulés à Andorre en mai dernier, participera à la représentation. Marine Boyer d’autre part, ayant concouru à trois reprises aux Jeux Olympiques et aujourd’hui reconvertie entraîneuse au sein du Fémina Sports. L’ancienne gymnaste tricolore prépare également une intervention surprise pour le public.

La représentation, qui se tiendra à 16 heures, s’inscrit dans la tradition des grandes fêtes annuelles du club. Accessible en entrée libre, elle permettra aux familles monégasques de découvrir le travail des jeunes gymnastes de l’association. Cet événement témoigne du dynamisme d’une structure centenaire, fondée en 1924, qui ne cesse depuis de longues saisons maintenant d’attirer de nouvelles adhérentes.

Un spectacle qui enchantera petits et grands © Femina Sports Monaco

Le Fémina Sports de Monaco, dont la marraine n’est autre que la Princesse Stéphanie, perpétue par ailleurs son engagement envers la promotion des activités physiques dans la Principauté, en proposant une approche artistique accessible au plus grand nombre. La formule adoptée cette année favorise la dimension narrative et spectaculaire, offrant une vitrine attractive pour les disciplines gymnastes exercées au sein du club.