JPEE 2025 : carton plein pour les athlètes monégasques qui poursuivent leur aventure en Andorre

Avec 34 médailles dont 11 en or en trois jours, la délégation monégasque bat déjà son record de Malte 2023 et confirme son statut de grande nation des Jeux des Petits États. Une moisson exceptionnelle portée par des performances remarquables dans toutes les disciplines.

Après une entame fracassante avec 16 médailles dès la première journée de compétition, les athlètes monégasques ont maintenu la cadence ce mercredi et jeudi avec dix nouveaux podiums. Une régularité qui témoigne de la préparation minutieuse et de l’état de forme de la délégation rouge et blanche.

La gymnastique artistique en vedette

Hugo Villeneuve a offert l’un des moments forts de la deuxième journée en s’imposant au cheval d’arçons avec une note remarquable de 12.400 points. Son compatriote Lilian Piotte complète ce succès avec l’argent (11.933 pts) dans la même épreuve, avant de récidiver avec le bronze aux barres parallèles (11.700 pts).

Kévin Crovetto s’est également distingué en décrochant l’argent à la barre fixe (11.767 pts), tandis que Rebecca Casula complétait cette moisson gymnique avec sa médaille d’argent aux barres asymétriques (10.950 pts).

Lisa Pou fête son anniversaire en or

Les bassins ont une fois de plus souri aux nageurs monégasques. Lisa Pou a vécu une journée d’anniversaire inoubliable en s’imposant sur le 1500m nage libre dans l’excellent temps de 16’57 »00, établissant au passage un nouveau record des Jeux.

Sur la même distance masculine, Monaco a réalisé un impressionnant doublé avec Raphaël Sirour en argent (16’03 »89) devant Esteban Faure, médaillé de bronze (16’04 »52). Gabriel Crassard a également brillé avec sa deuxième place sur 200m nage libre (1’52 »21).

Le basket 3×3 féminin sur le podium

L’équipe féminine de basket-ball 3×3, composée de Kimsy Demontoux, Lucie Laroche, Lala Wane et Jennifer Crocioni, a parfaitement négocié sa finale pour la troisième place en s’imposant face à Chypre (19-14), décrochant une belle médaille de bronze collective.

Un troisième jour encore plus prolifique

La dynamique s’est encore accélérée lors de la troisième journée avec huit nouvelles médailles, portant le total monégasque à 34 podiums. Un chiffre qui dépasse déjà les 33 médailles récoltées lors de l’édition 2023 à Malte.

L’or brille sur tous les fronts

Le judo a offert un doublé historique avec les titres des équipes féminine et masculine. Sara Allag, Omaïraa Aubry, Rania Drid et Lou Vatan ont dominé la compétition féminine, tandis que David Buliga, Marvin Gadeau, Marc-Elie Gnamien, Abdelsalem Khiri, Louis Lallau et Mathieu Pettiti se sont imposés côté masculin. Le compte est précis, 8 médailles dont 5 en or pour le judo monégasque.

En athlétisme, Jean Woloch a survolé le concours de saut à la perche en franchissant 5,20m pour décrocher l’or. Téo Andant a enchaîné quelques instants plus tard en s’imposant sur 400m dans l’excellent temps de 45 »91.

La natation continue de briller

Issei Kim s’est montré explosif sur 50m nage libre, s’imposant dans le temps remarquable de 22 »80. Giulia Viacava a complété cette moisson aquatique avec l’argent sur 100m dos (1’05 »45), tandis que Lisa Pou ajoutait une troisième médaille à son palmarès avec le bronze sur 400m nage libre (4’20 »69).

Le relais 4x200m nage libre féminin, composé de Giulia Viacava, Eliza Nikandrov, Lisa Pou et Léa Maric, a également grimpé sur le podium avec une troisième place en 8’43 »84.

Un avenir qui s’annonce radieux

La compétition est loin d’être terminée et Monaco peut encore rêver plus grand. Le double masculin de tennis s’est d’ores et déjà qualifié pour la finale, garantissant au minimum une médaille d’argent. L’équipe masculine de rugby à 7 disputera sa demi-finale, tandis que les formations féminine et masculine de beach-volley restent invaincues et visent elles aussi le podium !

Crédits photos : Direction de la Communication – Manuel Vitali.

