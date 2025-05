JPEE 2025 : le Prince Albert II assiste à l’excellente entrée en compétition des athlètes monégasques

Avec un total de 16 médailles décrochées, dont 4 en or, les athlètes du Rocher ont donné le ton dès l’entame des 20e Jeux des Petits États d’Europe. Cette moisson impressionnante, soutenue par la présence du Prince Albert II, place Monaco dans une excellente dynamique pour la suite de la compétition.

Le Prince Albert II a témoigné de son engagement envers le sport monégasque en se déplaçant personnellement en Andorre. Présent dès la cérémonie d’ouverture et jusqu’au mardi matin, le Souverain a assisté aux épreuves de tir, tennis, gymnastique et beach-volley, avant de saluer les nageurs à l’issue de leurs séries qualificatives. Cette présence chaleureuse constitue un puissant moteur de motivation pour les athlètes rouge et blanc.

Le judo brille de mille feux

La délégation monégasque a réalisé un début de compétition remarquable lors de la première journée d’épreuves en Andorre. Pour commencer, les tatamis andorrans ont souri aux judokas monégasques qui ont offert à la Principauté ses premières médailles d’or.

Marvin Gadeau (+100 kg) et Sara Allag (-52 kg) se sont imposés sur la plus haute marche du podium, rejoints par Oumairaa Aubry (-70 kg). La moisson s’enrichit avec l’argent d’Abdelsalem Khiri (-66 kg) et Rania Drid (-63 kg), tandis que Marc-Élie Gnamien (-81 kg) complète ce tableau d’honneur avec le bronze.

La gymnastique artistique en forme

Rebecca Casula a décroché l’or du concours général féminin, confirmant l’excellence monégasque dans cette discipline. Côté masculin, Hugo Villeneuve s’est paré de bronze au concours général, tandis que l’équipe composée de Romain Chapelle, Kévin Crovetto, Lilan Piotte, Loris Racca et Hugo Villeneuve a décroché l’argent par équipe. © Direction de la Communication – Manuel Vitali

Les bassins porteurs d’espoirs

La natation monégasque a significativement contribué à cette première journée faste. Gabriel Crassard (bronze sur 100m nage libre), Giulia Viacava (argent sur 200m dos) et la jeune Eliza Nikandrov, seulement 14 ans, (bronze sur 200m dos) ont montré la voie.

Lisa Pou et Esteban Faure ont ajouté l’argent sur 800m nage libre, tandis que le relais 4x100m nage libre féminin complétait ce beau palmarès avec le bronze.

Premier podium en athlétisme

Christel El Saneh a inscrit l’athlétisme monégasque au tableau d’honneur avec une médaille de bronze au saut en longueur, récompense qui lui a été remise par Lionel Beffre, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur.

