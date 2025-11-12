Victoire convaincante de Monaco United face à Mougins

Le club féminin monégasque a inauguré son nouveau stade dimanche dernier par un large succès lors de la quatrième journée de championnat, confirmant son excellent début de saison.

Le Monaco United Football Club a franchi une étape symbolique le week-end dernier en recevant pour la première fois sur sa pelouse, au stade Didier Deschamps de Cap d’Ail. Face à une équipe de Mougins bien organisée, les joueuses de Marco Simone ont dû faire preuve de patience avant de s’imposer à l’issue d’une rencontre spectaculaire (5-2).

Malgré l’ouverture du score adverse, les Monégasques réagissent rapidement. La capitaine Rachel Robert égalise en fin de première période d’une frappe splendide depuis l’extérieur de la surface, permettant aux deux formations d’être dos à dos à la pause (1-1).

Une rencontre spectaculaire au stade Didier Deschamps de Cap d’Ail © Liam Fabre

Parcours parfait

La reprise confirme la supériorité du club de la Principauté sur le plan technique. Après avoir repris l’avantage, Monaco United concède pourtant un nouveau but. Mais c’est encore Rachel Robert qui fait définitivement basculer la rencontre, inscrivant un doublé.

Les Monégasques continuent d’accélérer la cadence, ajoutant deux nouvelles réalisations pour clore une partie globalement maîtrisée. Cette performance collective souligne les efforts consentis à l’entraînement et la montée en puissance du groupe lors des matches.

Grâce à cette victoire, Monaco United poursuit son parcours sans faute depuis le début de la saison. Le club fondé par Marco Simone, ancien attaquant de l’AS Monaco au début des années 2000, se déplacera dimanche prochain à Cagnes-sur-Mer, avec l’ambition de confirmer cette dynamique qui le place déjà parmi les sérieux prétendants au titre.