Premier match à domicile pour Monaco United FC face à Mougins

Le club monégasque, invaincu depuis sa création, accueille dimanche sa première rencontre officielle à Cap-d’Ail dans un stade qui promet d’être conquis.

Monaco United FC s’apprête à vivre un premier moment marquant de sa jeune histoire. Ce dimanche 9 novembre à 15h, le stade Didier Deschamps de Cap-d’Ail ouvrira ses portes pour accueillir la première rencontre à domicile du club féminin, qui recevra Mougins lors de cette quatrième journée de championnat.

Un début de saison tonitruant

Depuis sa création, la formation dirigée par Marco Simone enchaîne les succès. Avec trois victoires en autant de matchs, dont un impressionnant 6-0 infligé dimanche dernier à Villeneuve-Loubet, l’équipe monégasque occupe les hauteurs du classement. Cette dernière sortie a notamment été marquée par l’excellente prestation de Sara Lakhssassi, auteure d’un triplé, tandis que Marina Makanza et Sarah Magnier ont également trouvé le chemin des filets.

© Monaco United Football Club Victoire des Monégasques à Villeneuve-Loubet le 2 novembre © Monaco United Football Club

Une équipe en pleine construction

Sur le terrain adverse de Villeneuve-Loubet, les Monégasques ont démontré une supériorité technique évidente. La maîtrise collective affichée pendant 90 minutes, avec une possession maîtrisée et une organisation défensive solide, témoigne du travail accompli depuis plusieurs semaines. L’équipe n’a encaissé aucun but depuis le début de la saison, un indicateur prometteur pour la suite.

L’enjeu du premier match à domicile

Face à Mougins, Monaco United FC aura l’occasion de poursuivre sa série positive devant son public. Un rendez-vous symbolique pour un club qui écrit ses premières pages d’histoire. Les joueuses devront gérer la pression de cette première à domicile tout en confirmant leur statut de leader. Un défi supplémentaire pour une équipe qui semble déjà avoir trouvé ses repères.