Premier derby monégasque reporté, Monaco United FC remporte la victoire par forfait

Le premier affrontement entre deux clubs féminins monégasques a tourné court avant même d’avoir commencé, l’AS Monaco Féminin ayant déclaré forfait face à Monaco United ce dimanche.

Les amateurs du football féminin monégasque attendaient ce moment depuis longtemps. Pour la première fois, deux formations de la Principauté devaient s’affronter en match officiel lors de cette première journée de championnat. Monaco United WFC et l’équipe réserve de l’AS Monaco Football Féminin (ASMFF 2) étaient programmées pour écrire une page d’histoire ce dimanche 14 septembre.

Mais les supporters n’ont finalement pas assisté à cette première rencontre historique. L’équipe de l’ASM a en effet déclaré forfait sans que les motifs de cette décision soient précisés par le club du Rocher.

Victoire administrative et match de substitution

Conformément au règlement en vigueur, Monaco United hérite automatiquement d’une victoire 3-0 et démarre idéalement sa saison avec trois points au classement. Une satisfaction en demi-teinte pour une équipe qui espérait inaugurer sa première saison par un véritable test sur le terrain.

Pour maintenir le rythme, l’encadrement technique dirigé par Marco Simone a organisé dans la foulée un match amical à Nice contre le Club des Moulins qui évolue dans le même championnat. Cette rencontre, remportée largement par les Monégasques, a permis aux joueuses de retrouver les sensations de la compétition. « Ce match amical, largement remporté, nous permet de relancer une dynamique positive et de poursuivre notre préparation pour la suite de la saison. Cela a aussi permis d’observer encore d’autres joueuses, de mettre tout le monde en situation réelle avec une adversité, et de continuer à faire grandir la cohésion de ce groupe qui est né il y a peu », a réagi Marco Simone dans un communiqué de presse.

L’espoir demeure intact pour les amateurs de football féminin local. Le match retour, programmé en mai prochain, pourrait enfin concrétiser ce premier derby tant attendu.