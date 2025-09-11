Découvrir Monaco
Brève

Monaco United et Peace and Sport font équipe pour promouvoir l’inclusivité par le football

Publié le 11 septembre 2025
© Monaco United FC
- 11 septembre 2025
Le nouveau club de football féminin de la Principauté scelle une alliance stratégique avec l’organisation internationale basée à Monaco pour promouvoir l’inclusion par le sport.

Trois mois après son lancement officiel au Méridien Beach Plaza, Monaco United FC franchit une nouvelle étape en s’alliant à Peace and Sport. Cette collaboration, annoncée le 10 septembre, matérialise l’engagement du club fondé par Marco Simone en faveur de l’égalité et du dialogue interculturel.

L’organisation internationale, créée en 2007 sous le haut patronage du Prince Albert II, bénéficiera d’une visibilité permanente sur les maillots du club. Cette présence sur les manches des tenues officielles transformera chaque match en tribune pour les valeurs inclusives et pacifistes défendues par l’ONG monégasque.

Le logo de Peace and Sport figure sur la manche du maillot des joueuses, ici Sarah Magnier © Émilie Malaussena

Le football féminin comme levier d’émancipation

Cette alliance s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Monaco United, dont l’équipe féminine constitue le porte-étendard, selon les mots de ses dirigeants. Le partenariat vise particulièrement à inspirer les jeunes filles dans un contexte où les statistiques de l’OMS révèlent que 85% d’entre elles n’atteignent pas les niveaux d’activité physique recommandés, contre 78% des garçons*. « La création de Monaco United FC est née de la conviction que le football peut être un formidable levier d’inclusion et d’équité », souligne Marco Simone, président fondateur du club.

* Source : WHO Fact Sheet – Physical activity – juin 2024

Avec le soutien de Peace and Sport, l’Union Cycliste Internationale lance son programme cycliste pour l’éducation et la paix

Des actions concrètes en perspective

Au-delà de la visibilité sur les équipements, les deux entités prévoient des initiatives communes de sensibilisation tout au long de la saison. Cette démarche s’ajoute aux objectifs sportifs ambitieux du club, qui vise l’accession en D1 Arkéma d’ici 2028. Joël Bouzou, président-fondateur de Peace and Sport, salue cette collaboration qui « incarne l’esprit même de notre mission : utiliser le sport pour unir et inspirer ».