Au cœur du Spa Villa Belle Plage : quand la science cellulaire suisse rencontre l’art du soin méditerranéen

Dans l’ancienne Villa Rocamare face à la Méditerranée, une alliance d’exception vient d’éclore entre l’excellence cosmétique suisse et l’élégance cannoise.

Cellcosmet s’installe à Cannes : la cosmétique cellulaire au service de la beauté

Pionnière depuis plus de 35 ans dans la cosmétique cellulaire, la marque suisse Cellcosmet fait son entrée remarquée au Spa Villa Belle Plage. Deux protocoles signature enrichissent désormais la carte des soins : le Soin Hydra Fermeté (270€, 90 min) et le Soin Collagène Expert Lissant (360€, 90 min), que nous avons eu le privilège de tester.

Ce dernier promet un effet tenseur immédiat grâce à un masque de collagène pur et un sérum cellulaire enrichi en peptides lissants. Nous avons commencé l’expérience par un passage dans l’Espace Sensoriel – sauna au mur de sel rose de l’Himalaya, hammam aux senteurs d’eucalyptus, bassin Watsu. Une excellente idée pour préparer le corps et l’esprit dans un état de relaxation totale avant de recevoir le soin.

Dans la cabine de soin, la praticienne Tatyana démontre une connaissance pointue des actifs cellulaires stabilisés qui font la renommée de Cellcosmet. Chaque geste est précis, chaque produit appliqué avec cette rigueur toute helvétique qui rassure autant qu’elle sublime.

Le masque de collagène, véritable innovation à l’avant-garde du soin, agit en profondeur tandis que les mains expertes sculptent les contours du visage. Au sortir des 90 minutes, la peau affiche une fermeté retrouvée, un rebond visible, cette luminosité qui signe les soins d’exception.

Un sanctuaire de bien-être pensé dans ses moindres détails

Nichée dans 1000 m² de lumière signés Raphaël Navot, la Villa Belle Plage se révèle comme un véritable havre de paix à quelques pas de la Croisette. L’architecture minérale et les jardins verdoyants créent cette atmosphère de sanctuaire contemporain où le temps suspend son cours. La philosophie du lieu ? « Vivre mieux et plus longtemps » en conjuguant soins de beauté, technologies de pointe, fitness et nutrition équilibrée.

Cette approche holistique trouve son prolongement naturel au restaurant japonais Shiso, où nous avions déjeuné avant le soin. Ramen végétal, cocktail sans alcool au basilic, crème brûlée au matcha et matcha latte chaud : chaque assiette s’inscrit dans cette logique de bien-être global qui fait l’ADN du lieu. La cuisine japonaise, saine et délicate, dialogue avec l’univers du spa pour offrir une expérience complète.

Des formules pensées pour la durée

Face à l’efficacité des soins Cellcosmet et à la richesse des installations, les forfaits membres prennent tout leur sens. Les formules d’un mois à un an incluent non seulement l’accès illimité au fitness et à l’Espace Sensoriel, mais également des soins visage et corps, des séances Hydrafacial ou Icoone, jusqu’à des déjeuners au restaurant Shiso. Une logique de suivi qui permet d’inscrire les résultats dans la durée, particulièrement pertinente pour les résidents de la Côte d’Azur où le soleil méditerranéen met la peau à rude épreuve.

Car c’est bien là tout l’intérêt de cette nouvelle offre Cellcosmet : proposer une réponse scientifique et luxueuse aux agressions que subissent quotidiennement les peaux exposées au soleil, au vent marin, à la vie au grand air. Pour les femmes comme pour les hommes de tous âges vivant sur la Riviera, ces protocoles offrent une solution préventive et réparatrice à la hauteur des standards suisses.

Infos pratiques