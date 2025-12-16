Du Village de Noël au ciné-club : on a testé pour vous une soirée féérique à Cannes

Cette escapade hivernale sur la Croisette conjugue marché de Noël en bord de mer et expérience cinématographique gourmande à l’italienne.

Quand la magie de Noël rencontre l’expérience cinématographique, cela donne une soirée inoubliable entre le Village de Noël du Palm Beach et le ciné-club Luigi. Deux expériences complémentaires qui transforment une simple soirée cannoise en véritable conte hivernal.

Un marché de Noël face à la Méditerranée

Dès 18 heures, l’arrivée au Village de Noël du Palm Beach provoque un émerveillement immédiat. Les lumières scintillantes, les chalets en bois et l’odeur du vin chaud créent une atmosphère de conte de fées en bord de mer. Pendant une heure, nous avons parcouru les quatorze chalets gourmands, succombant aux huîtres fraîchement écaillées, à la charcuterie et aux fromages – véritables coups de cœur –, sans oublier le vin chaud fumant qui réchauffe l’atmosphère.

La patinoire, principalement investie par les enfants, ajoute une touche ludique à l’ensemble. Le spectacle vivant avec danseurs et machine à neige a su captiver petits et grands, créant une ambiance festive authentique. Le pari est réussi : transformer la Croisette en wonderland hivernal tout en conservant l’élégance cannoise.

Cinéma et gastronomie italienne chez Luigi

À 20h15, direction le Luigi Ciné Club pour prolonger la soirée sous le signe du septième art. Dans un décor rétro soigneusement étudié, nous avons assisté à la projection de « A Star is Born » dans un confort remarquable. La salle affichait quasi complet, témoignant du succès de ce concept unique.

Nous avons opté pour le menu surprise du chef : salade de burrata en entrée, pâtes à la truffe en plat principal, et tiramisu en apothéose. Le service, discret et attentionné, a su anticiper chaque besoin sans jamais perturber la projection. Cette attention aux détails transforme une simple séance de cinéma en véritable expérience gastronomique.

Le verdict

Cette combinaison Village de Noël-ciné gourmand offre une soirée complète et harmonieuse, idéale pour les couples ou les groupes d’amis en quête d’originalité.

Le Village de Noël du Palm Beach est ouvert jusqu’au 25 décembre à partir de 15h, entrée libre. Le Luigi Ciné Club programme ses soirées cinéma les dimanches jusqu’en janvier.