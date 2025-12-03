Fin des vols Nice vers Paris-Orly avec Air France en 2026

La compagnie nationale française mettra fin à ses liaisons domestiques depuis l’aéroport d’Orly vers le sud-est de la France au printemps prochain.

Le compte à rebours est lancé pour les habitués des navettes Air France au départ d’Orly. Fin mars 2026, la compagnie tricolore cessera définitivement ses rotations vers Nice, Marseille et Toulouse depuis cet aéroport parisien.

Une érosion continue du trafic

Cette décision, annoncée dès octobre 2023 dans un communiqué de presse, répond à une réalité économique implacable. Le trafic domestique au départ d’Orly a chuté de 40 % entre 2019 et 2023, tandis que les allers-retours dans la journée ont plongé de 60 %. Sur la liaison Paris-Nice, le nombre de passagers a même reculé de près de 15 % entre 2019 et 2024, selon la Direction générale de l’aviation civile.

La généralisation du télétravail, l’essor des visioconférences et les politiques environnementales des entreprises ont profondément modifié les habitudes de déplacement des voyageurs d’affaires, autrefois pilier de ces lignes.

Quelles alternatives ?

Air France concentrera désormais l’ensemble de ses opérations sur l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (CDG). Dès début avril, les fréquences vers Nice passeront à 12 rotations quotidiennes, contre huit actuellement. Toutefois, l’éloignement de CDG et sa desserte moins pratique en transports en commun pourraient rebuter certains voyageurs.

Pour les passagers attachés à l’aéroport du sud parisien, deux options subsisteront : Transavia, filiale low-cost du groupe Air France-KLM qui récupère la moitié des créneaux libérés, et easyJet. Seules les liaisons vers la Corse resteront assurées par Air France depuis Orly, conformément aux obligations de service public.