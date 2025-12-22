La Princesse Charlène en visite de Noël auprès des animaux de la SPA de Monaco
La Princesse, présidente de l’association, a rendu visite aux agents animaliers et au conseil d’administration pour un moment d’échange convivial.
La semaine dernière, la Princesse Charlène s’est rendue au refuge de la SPA de Monaco, situé à Peille, qu’elle préside depuis septembre 2022. Elle était accompagnée de son frère Gareth Wittstock, vice-président de l’association, ainsi que de Camille Gottlieb et Mélanie-Antoinette de Massy, toutes deux engagées pour le bien-être animal.
Autour d’un thé de Noël, entourée de compagnons à quatre pattes, la Princesse a échangé avec les agents animaliers et les membres du conseil d’administration dans une atmosphère chaleureuse.
Un refuge en constante amélioration
Lors de cette visite, la Princesse Charlène a pu observer l’avancement des travaux d’embellissement du refuge. Des aménagements qui visent à améliorer le confort des pensionnaires et à offrir un meilleur accueil aux adoptants.
Inauguré en septembre 2024, ce refuge de 1 675 m² niché à 700 mètres d’altitude peut accueillir jusqu’à 40 chiens et une cinquantaine de chats. La Princesse avait elle-même posé la première pierre de ce projet en 2022, aux côtés du Prince Albert II.
Un engagement de longue date
Cet investissement personnel s’inscrit dans la continuité de son action en faveur des animaux, notamment à travers sa Fondation qui soutient plusieurs campagnes de protection de la faune. La Princesse perpétue ainsi l’héritage de la Princesse Antoinette et de la baronne Elizabeth-Ann de Massy, anciennes présidentes de l’association.