La Princesse Charlène en visite de Noël auprès des animaux de la SPA de Monaco

La Princesse Charlène a rendu visite au personnel et aux animaux du refuge de la SPA de Monaco à Peille jeudi 19 décembre © Michaël Alesi / Palais princier

La Princesse, présidente de l’association, a rendu visite aux agents animaliers et au conseil d’administration pour un moment d’échange convivial.

La semaine dernière, la Princesse Charlène s’est rendue au refuge de la SPA de Monaco, situé à Peille, qu’elle préside depuis septembre 2022. Elle était accompagnée de son frère Gareth Wittstock, vice-président de l’association, ainsi que de Camille Gottlieb et Mélanie-Antoinette de Massy, toutes deux engagées pour le bien-être animal.

Autour d’un thé de Noël, entourée de compagnons à quatre pattes, la Princesse a échangé avec les agents animaliers et les membres du conseil d’administration dans une atmosphère chaleureuse.

© Michaël Alesi / Palais princier © Michaël Alesi / Palais princier

Un refuge en constante amélioration

Lors de cette visite, la Princesse Charlène a pu observer l’avancement des travaux d’embellissement du refuge. Des aménagements qui visent à améliorer le confort des pensionnaires et à offrir un meilleur accueil aux adoptants.

Inauguré en septembre 2024, ce refuge de 1 675 m² niché à 700 mètres d’altitude peut accueillir jusqu’à 40 chiens et une cinquantaine de chats. La Princesse avait elle-même posé la première pierre de ce projet en 2022, aux côtés du Prince Albert II. Il y a plus d’un siècle naissait un rêve de Princesse : l’histoire de l’exposition canine de Monaco

Cet investissement personnel s’inscrit dans la continuité de son action en faveur des animaux, notamment à travers sa Fondation qui soutient plusieurs campagnes de protection de la faune. La Princesse perpétue ainsi l’héritage de la Princesse Antoinette et de la baronne Elizabeth-Ann de Massy, anciennes présidentes de l’association.