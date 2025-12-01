La Princesse Stéphanie inaugure la saison hivernale d’Europa-Park

Pour célébrer les 50 ans du parc, le nouveau quartier thématique Univers hivernal promet de belles surprises © Europapark

La sœur du Prince Albert II était présente pour le lancement des festivités de Noël au parc allemand, qui célèbre ses 50 ans avec un nouveau quartier thématique.

La saison hivernale d’Europa-Park a été officiellement lancée en présence de la Princesse Stéphanie. Du 29 novembre 2025 au 18 janvier 2026, à l’exception des 24 et 25 décembre, l’établissement situé à Rust propose une programmation festive enrichie d’une collaboration avec le Festival International du Cirque de Monte-Carlo.

© Europapark

Un partenariat culturel monégasque

Cette édition hivernale se distingue par l’introduction d’un nouveau quartier thématique baptisé Univers hivernal, créé spécialement pour célébrer le cinquantième anniversaire du parc. Au cœur de cet espace, la revue « Monte Carlo Circus Festival meets Europa-Park » présente des artistes récompensés lors du célèbre festival monégasque sous un grand chapiteau.

Cette collaboration s’est renforcée suite à la nomination récente de Katja Mack, épouse de Thomas Mack, comme membre permanent du jury du Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Ce rapprochement anticipe l’ouverture prévue en 2026 d’un quartier thématique entièrement consacré à Monaco au sein d’Europa-Park, offrant aux visiteurs un avant-goût de cette future extension.

© Europa Park

Le parc se transforme avec plus de 3 500 sapins enneigés, 10 000 boules décoratives et une pyramide de Noël culminant à 18 mètres de hauteur. Les dix-sept quartiers thématiques européens accueillent quotidiennement les visiteurs de 11 heures à minimum 19 heures.

© Europa Park

L’Univers hivernal propose également une exposition de sculptures de glace intitulée « Voyage en l’an 1975 », qui reconstitue les attractions historiques du parc à son ouverture. Un espace ludique comprenant 18 jeux différents pour enfants et un carrousel complètent l’offre familiale.