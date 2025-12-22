La Roca Team signe une victoire épique face à Nanterre en Betclic Élite

La Roca Team s'est imposée à domicile au terme d'un match riche en rebondissements © Direction de la Communication - Manuel Vitali

La Roca Team a dû puiser dans ses ressources pour s’imposer face à Nanterre au terme d’une rencontre irrespirable qui a nécessité deux prolongations.

Ce dimanche, dans l’ambiance bouillante de la salle Gaston Médecin, les supporters monégasques sont passés par toutes les émotions. Alors que les hommes de Vassilis Spanoulis semblaient maîtriser leur sujet avec jusqu’à 16 points d’avance au cœur du deuxième quart-temps, rien ne s’est passé comme prévu.

Nanterre refuse de s’incliner

Revenus à quatre points à la mi-temps (43-39), les Franciliens de Julien Mahé ont continué leur remontée dans le troisième quart. Menés par un excellent Dossou-Yovo (28 points, 12 rebonds), ils ont même pris l’avantage en fin de rencontre, contraignant Monaco à arracher une première prolongation.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali © Direction de la Communication – Manuel Vitali Elie Okobo a inscrit 27 points © AS Monaco Basket

Le scénario s’est répété dans cette période supplémentaire, les deux équipes se rendant coup pour coup jusqu’à égalité parfaite (88-88) à quelques secondes du terme. Mike James a manqué le tir de la victoire au buzzer, envoyant les deux formations en deuxième prolongation.

James et Okobo décisifs

C’est finalement le duo d’arrières monégasques qui a fait la différence. Mike James (34 points) et Elie Okobo (27 points) ont porté leur équipe dans les moments cruciaux. Ce dernier a notamment inscrit un tir à trois points décisif puis quatre lancers francs pour creuser l’écart en fin de match. Matthew Strazel (11 points, 7 passes) a également apporté sa contribution à ce succès arraché au courage.Matthew Strazel (11 points, 7 passes) a également apporté sa contribution à ce succès arraché au courage. Score final : 105-98.

Avec cette neuvième victoire de la saison, Monaco conserve la tête du championnat. Prochain rendez-vous dès ce mardi 23 décembre avec un déplacement à Cholet, avant de recevoir le Real Madrid en EuroLeague le 26 décembre pour la revanche de la dernière finale du Final Four.