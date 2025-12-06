Le résident monégasque Josh Stanley triomphe à « Love Island VIP »

Le musicien Josh Stanley, établi en Principauté, a remporté la deuxième saison de l’émission allemande « Love Island VIP » aux côtés de Stella Stegmann, décrochant un prix de 50 000 euros qu’il a choisi de partager avec sa partenaire.

Un parcours télévisuel éclectique

À 29 ans, Josh Stanley s’est imposé comme l’une des figures montantes de la télé-réalité européenne. Ayant grandi dans la Principauté de Monaco, ce musicien diplômé du prestigieux Berklee College de Boston cumule les expériences télévisuelles : de « Are You The One? » au Royaume-Uni et en Allemagne, jusqu’à l’émission « Davina & Shania – We Love Monaco » de RTL2.

Sa participation à « Love Island VIP », diffusée de septembre à novembre 2025 sur RTLZWEI, l’a propulsé au premier plan. Dans le grand finale, les anciens candidats ont élu Josh et Stella comme couple gagnant, les plaçant devant Jeje Lopes et Umut Tekin, et Laura Blond et Maurice Spada.

Une carrière musicale prometteuse

Polyglotte maîtrisant cinq langues et multi-instrumentiste (guitare et piano), Josh Stanley a déjà publié plus de 25 morceaux. Parmi ses titres : « Sass Cafe » (2019), « Start Again » (2021), « Are You the One » (2022), et plus récemment « Sacrifice » (2025). Sa présence sur les réseaux sociaux compte environ 160 000 abonnés sur Instagram.

Les défis du dating à Monaco

Dans une interview au quotidien allemand Bild, Josh a évoqué les difficultés de trouver l’amour en Principauté : « À Monaco, il est très, très difficile de trouver une relation. C’est très petit et le dating est malheureusement très superficiel », a-t-il confié. Le jeune homme, qui n’a jamais été en couple malgré une vie sentimentale active, espérait trouver l’amour dans l’émission.

Cependant, l’histoire d’amour télévisuelle n’a pas survécu au retour à la réalité. Quelques semaines après le finale, Josh a confirmé dans le podcast « Aftershow » de RTL que lui et Stella s’étaient séparés : « Aujourd’hui, nous sommes tous les deux célibataires et nous ne sommes plus ensemble », a-t-il déclaré, ajoutant être « très fier » qu’ils aient essayé de faire fonctionner leur relation hors des caméras.