Monaco rafle des médailles aux Championnats du monde Biathle-Triathle et Laser Run

Julia Dale et Geoffrey Delusier ont notamment offert à la Principauté deux titres mondiaux et deux autres podiums lors des Championnats du monde UIPM 2025 en Afrique du Sud.

La délégation monégasque a brillé du 8 au 13 décembre sur les plages sud-africaines du Cap-Occidental, lors de la première édition combinant les Championnats du monde de Biathle-Triathle et de Laser Run (combiné course à pied et tir) organisés à Mossel Bay par l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM).

Julia Dale, figure de proue monégasque

La championne monégasque, Julia Dale s’est particulièrement distinguée tout au long de la semaine. Elle a décroché l’or en Laser Run individuel seniors, devançant la Tchèque Aranka Chalupnikova de 11 secondes, et l’argent en Triathle individuel derrière la Française Léa Fernandez.

© UIPM – DR

Associée à Geoffrey Delusier, l’athlète a également remporté l’or en Laser Run relais mixte seniors face à l’Afrique du Sud et au Liban. Ce même duo a complété sa moisson avec une médaille de bronze en Biathle relais mixte seniors. « Chaque course m’a apporté une médaille, je suis vraiment très heureuse. En équipe aussi, nous avons obtenu des résultats fantastiques », a déclaré Julia Dale dans le communiqué officiel de l’UIPM à l’issue de la compétition.

Cette compétition historique a rassemblé quelque 900 athlètes issus de 35 pays. L’Égypte et l’Afrique du Sud ont dominé le tableau des médailles, mais Monaco a su tirer son épingle du jeu parmi les nations européennes présentes au palmarès.