Monte-Carlo Fashion Week 2026 : le patron de Ray-Ban sera récompensé pour sa vision durable

La semaine de la mode monégasque, qui se tiendra du 14 au 18 avril 2026, placera la créativité responsable et l’innovation durable au cœur de sa programmation en distinguant Leonardo Maria Del Vecchio.

La Principauté accueillera du 14 au 18 avril 2026 une nouvelle édition de la Monte-Carlo Fashion Week (MCFW). Organisé par la Chambre Monégasque de la Mode, l’événement entend cette année encore positionner Monaco comme un carrefour de réflexion sur les enjeux contemporains de l’industrie textile.

« La Monte-Carlo Fashion Week se veut un rendez-vous incontournable pour les acteurs innovants et durables de l’industrie de la mode en réunissant créateurs, industriels, investisseurs et amateurs de mode», déclarait Federica Nardoni Spinetta, présidente et fondatrice de la MCFW et la Chambre monégasque de la mode, au micro de Monaco Tribune lors de l’édition 2025. Une volonté renforcée lors de la prochaine édition d’avril, en 2026 : « Avec ce prix, nous célébrons ceux qui transforment une vision entrepreneuriale en un impact positif concret sur la société », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Un lauréat aux multiples casquettes

Leonardo Maria Del Vecchio recevra donc le Monte-Carlo Fashion Week Award 2026. « Cette reconnaissance confirme la pertinence de la voie que nous avons empruntée et nous donne un nouvel élan », a-t-il déclaré dans un communiqué. « La recevoir à Monte-Carlo, ville à laquelle je suis profondément attaché depuis mon enfance, la rend encore plus significative. »

Actuellement directeur de la stratégie d’EssilorLuxottica et président de Ray-Ban, l’homme d’affaires italien dirige également la branche italienne de la OneSight EssilorLuxottica Foundation, organisation œuvrant pour l’accès universel aux soins visuels. Le lauréat recevra officiellement sa distinction le vendredi 17 avril dans le cadre des festivités.