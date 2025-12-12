Un nouveau terrain de sport pour enfants ouvre sur la promenade Honoré II

L'aire est ouverte de 9h à 18h de novembre à mars, et de 9h à 19h d'avril à octobre © Direction de la Communication - Stéphane Danna

Le gouvernement Princier a inauguré un espace sportif clôturé et sécurisé dédié au football et aux jeux de ballon afin de compléter l’aire de jeux existante.

Les enfants disposent désormais d’un nouvel espace sportif sécurisé sur la promenade Honoré II. Installé au cœur d’un quartier résidentiel, ce terrain clôturé permet la pratique du football et autres jeux de ballon. Le cadre a été pensé pour la sécurité des enfants comme pour la tranquillité des riverains.

Un terrain en libre-service

Le terrain est entièrement protégé par des filets pour éviter les ballons perdus. Il est équipé d’un revêtement amortissant. L’espace est accessible en libre-service dans le respect des règles affichées sur site. Les ballons en cuir sont interdits afin de limiter les nuisances sonores. Cette structure vient compléter l’aire de jeux pour enfants déjà implantée sur la promenade Honoré II. Elle s’inscrit dans la volonté du gouvernement Princier d’offrir davantage d’activités de plein air aux plus jeunes.

L’aire est ouverte de 9 heures à 18 heures de novembre à mars, et de 9 heures à 19 heures d’avril à octobre.

Un complément au citystade du quai Antoine Ier

Ce nouvel équipement complète le citystade du quai Antoine Ier, destiné aux enfants plus âgés et aux adolescents. Ensemble, ces espaces offrent une palette élargie d’activités sportives en libre accès. Le gouvernement Princier compte poursuivre le développement d’aménagements destinés aux différents âges et saisir les opportunités permettant d’enrichir l’offre de loisirs sur l’espace public.