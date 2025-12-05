Un reportage allemand explore Monaco au-delà du glamour des réseaux sociaux

La chaîne Deutsche Welle confronte l’image idéalisée de la Principauté à la réalité d’une visite sous la pluie, révélant un Monaco plus authentique.

Deutsche Welle, la chaîne publique internationale allemande, a récemment diffusé un reportage intitulé « Small but mighty: Is Monaco really so glam? » interrogeant la réalité derrière les images de luxe véhiculées par les réseaux sociaux. Une équipe de journalistes s’est rendue en Principauté pour confronter les clichés à l’expérience concrète d’une visite.

Le ton est donné dès les premières secondes : l’arrivée s’avère « un peu décevante », avec une côte très urbanisée et des précipitations dans cet État habituellement baigné de soleil. Malgré ce temps, l’équipe décide d’explorer trois sites touristiques de Monaco. Le reportage s’attarde d’abord sur le circuit du Grand Prix, notamment le célèbre virage en épingle à cheveux de Rascasse avec son angle de 135 degrés. Leur conclusion est sans appel : « vous ne verrez pas beaucoup de voitures de luxe par ce temps. Le port et les yachts sont plus beaux quand il fait beau. »

© Deutsche Welle

Le deuxième site exploré est la vieille ville, perchée sur Le Rocher à quinze minutes à pied du port. Le Palais princier, dont la première pierre fut posée en 1215, attire toujours des visiteurs du monde entier. Le reportage souligne la fierté des Monégasques vivant dans cette partie historique, avec ses rues étroites et ses sites culturels. L’équipe note que même sous la pluie, « les bâtiments monumentaux de Monaco-Ville dégagent un charme exclusif. »

Moins glamour mais plus authentique

Le troisième site visité se situe en réalité hors de Monaco : La Tête du Chien, point de vue qui tire son nom de la forme du rocher vue de loin. Ce promontoire offre une vue panoramique sur trois pays : Monaco, la France et l’Italie. « De là, vous avez une vue incroyable sur Monaco, même par temps pluvieux. »

La conclusion du reportage nuance l’image glamour sur les réseaux sociaux : « Quand le temps est mauvais, vous découvrirez un Monaco différent de celui des photos, moins glamour mais plus authentique. »