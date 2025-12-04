Découvrir Monaco
Brève

« Monaco sous les étoiles » : un spectacle de Noël solidaire sous le patronage de la Princesse Charlène

Publié le 4 décembre 2025
Chapiteau de l'Espace Fontvieille
© Chapiteau de l'Espace Fontvieille
Les 22 et 23 décembre, le Chapiteau de Fontvieille accueillera un spectacle mêlant hip-hop et magie, dont les recettes seront intégralement reversées à deux causes caritatives.

La Principauté s’apprête à vivre un moment de féérie avec la création de « Monaco sous les étoiles ». Cette production inédite se tiendra les 22 et 23 décembre prochains au Chapiteau de Fontvieille. Le spectacle est né du souhait personnel de la Princesse Charlène d’offrir un moment de rêve aux enfants tout en soutenant deux causes qui lui sont chères. L’intégralité des recettes générées par les représentations sera reversée à la Fondation Princesse Charlène de Monaco et à la SPA de Monaco.

« Monaco sous les étoiles »
© Palais Princier

Trois représentations accessibles dès 3 ans

Imaginé par la Compagnie HASPOP et mis en scène par Hassan El Hajjami, « Monaco sous les étoiles » propose une approche originale du conte de Noël en mêlant danse hip-hop, poésie visuelle et magie festive. Le récit suit les aventures du jeune Elliott qui, guidé par une mystérieuse boîte à musique, entraîne le public dans un voyage enchanté à travers le temps.

Le spectacle sera proposé à trois reprises : le dimanche 22 décembre à 16 heures, puis le lundi 23 décembre à 11 heures et 16 heures. Accessible dès l’âge de 3 ou 4 ans, la production a été conçue pour s’adresser à toute la famille, des tout-petits aux adolescents et adultes.

La billetterie est ouverte sur le site www.monaco-live-productions.com.