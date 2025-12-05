“Monaco sotto le stelle”: uno spettacolo natalizio solidale patrocinato dalla Principessa Charlène

Il 22 e 23 dicembre, il Chapiteau de Fontvieille ospiterà uno spettacolo che unisce hip-hop e magia, il cui ricavato sarà interamente devoluto a due cause benefiche.

Il Principato si appresta a vivere un momento magico con “Monaco sous les étoiles” (Monaco sotto le stelle). La produzione inedita si terrà il 22 e 23 dicembre al Chapiteau di Fontvieille. Lo spettacolo nasce dal desiderio personale della Principessa Charlène di offrire un momento da sogno ai bambini, sostenendo al contempo due cause che le stanno a cuore. L’intero ricavato delle rappresentazioni, infatti, sarà devoluto alla Fondazione Principessa Charlène di Monaco e alla SPA di Monaco.

© Palazzo del Principe

Tre repliche a partire dai 3 anni

Ideato dalla Compagnia HASPOP e diretto da Hassan El Hajjami, “Monaco sous les étoiles” propone un approccio originale alla favola di Natale, unendo danza hip-hop, poesia visiva e magia delle feste. La storia segue le avventure del giovane Elliott che, guidato da un misterioso carillon, accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo incantato.

Lo spettacolo avrà tre repliche: domenica 22 dicembre alle ore 16, lunedì 23 dicembre alle ore 11 e alle ore 16. Adatto a bambini dai 3 o 4 anni in su, lo show è pensato per tutta la famiglia, bimbi, adolescenti e adulti.

Per i biglietti visitate il sito www.monaco-live-productions.com.