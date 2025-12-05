«Монако под звездами»: благотворительное рождественское шоу под покровительством Княгини Шарлен

22 и 23 декабря в Шапито Фонвьей пройдёт шоу, сочетающее хип-хоп и магию, доходы от которого будут полностью направлены на два благотворительных проекта.

Княжество готовится пережить волшебный момент на постановке «Монако под звездами». Это уникальное представление пройдёт 22 и 23 декабря в Шапито Фонвьей. Шоу зародилось из личного желания Княгини Шарлен подарить детям сказочные мгновения и одновременно поддержать два дорогих её сердцу дела. Все доходы от выступлений будут переданы в Фонд Княгини Монако Шарлен и в монакское общество защиты животных.

© Княжеский дворец

Три представления для детей от 3 лет и старше

Спектакль «Монако под звездами», задуманный компанией HASPOP и поставленный Хассаном Эль Хаджами, предлагает оригинальный подход к рождественской сказке, сочетая хип-хоп-танец, визуальную поэзию и праздничное волшебство. Сюжет повествует о приключениях молодого Эллиота, который, ведомый таинственной музыкальной шкатулкой, отправляет зрителей в увлекательное путешествие во времени.

Шоу будет показано три раза: в воскресенье, 22 декабря, в 16:00, затем в понедельник, 23 декабря, в 11:00 и 16:00. Спектакль доступен для просмотра с 3-4 лет и рассчитан на всю семью: от малышей до подростков и взрослых.

Билетные кассы работают на сайте www.monaco-live-productions.com.