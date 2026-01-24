Jeux olympiques de Milan-Cortina : Arnaud Alessandria, seul représentant monégasque en lice

Le skieur alpin sera le porte-drapeau de la délégation monégasque © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Le skieur alpin sera l’unique représentant de la Principauté lors des Jeux olympiques d’hiver. Monaco s’envole pour l’Italie avec une délégation resserrée mais expérimentée, portée par un athlète confirmé au parcours olympique déjà solide.

Le Prince Albert II a présenté, ce jeudi 22 janvier au Yacht Club de Monaco, la délégation monégasque pour Milan-Cortina 2026. Le skieur alpin Arnaud Alessandria, sera le porte-drapeau de la Principauté lors de cette édition italienne des Jeux d’hiver, qui se dérouleront du 6 au 22 février.

Un athlète d’expérience

À 32 ans, Alessandria disputera ses troisièmes Jeux olympiques après Sochi 2014 et Pékin 2022. Un parcours qui témoigne de sa constance au plus haut niveau international. « Il portera avec détermination et fierté nos couleurs », a déclaré le Prince Albert II dans un communiqué de presse, rappelant la belle 13e place du Monégasque au combiné de Pékin 2022, son meilleur résultat olympique.

Arnaud Alessandria sera le seul représentant de la Principauté à Milan-Cortina © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Le skieur sera engagé en descente le 7 février et en super-G le 11 février, deux disciplines où il pourra mettre à profit son expérience des grands rendez-vous. Ses compatriotes Davide Lewton-Brain (patinage artistique) et Boris Vain (bobsleigh, bob à 2) sont eux passés tout près de la qualification olympique.

Monaco fidèle au rendez-vous olympique

Présente aux Jeux d’hiver depuis Sarajevo 1984, la Principauté maintient sa tradition de participation olympique. « Les Jeux olympiques représentent bien plus qu’un rendez-vous sportif », a souligné le Prince Albert II dans un communiqué de presse, lui-même ancien athlète olympique avec cinq participations en bobsleigh (Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 et Salt Lake City 2002).

Le Prince Albert II lors des JO de Calgary en 1988 (Photo DR)

« Les Jeux olympiques ne sont pas une course comme les autres : c’est une vitrine mondiale, une course d’un jour où tout peut arriver », a confié Alessandria, optimiste et déterminé. L’objectif du skieur monégasque ? « Avoir donné le meilleur de moi-même et pris du plaisir » a-t-il déclaré par communiqué.

Président du Comité olympique monégasque, le Prince Albert II sera présent en Italie tout au long de la quinzaine olympique pour encourager son unique représentant et participer à la 145e Session du CIO à Milan les 3 et 4 février.