Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Jeux olympiques de Milan-Cortina : Arnaud Alessandria, seul représentant monégasque en lice

Par Loïc Savaresse
Publié le 24 janvier 2026
2 minutes de lecture
arnaud-alessandria-jeux-olympiques-milan-cortina-prince-albert-cio
Le skieur alpin sera le porte-drapeau de la délégation monégasque © Manuel Vitali / Direction de la Communication
Par Loïc Savaresse
- 24 janvier 2026
2 minutes de lecture

Le skieur alpin sera l’unique représentant de la Principauté lors des Jeux olympiques d’hiver. Monaco s’envole pour l’Italie avec une délégation resserrée mais expérimentée, portée par un athlète confirmé au parcours olympique déjà solide.

Le Prince Albert II a présenté, ce jeudi 22 janvier au Yacht Club de Monaco, la délégation monégasque pour Milan-Cortina 2026. Le skieur alpin Arnaud Alessandria, sera le porte-drapeau de la Principauté lors de cette édition italienne des Jeux d’hiver, qui se dérouleront du 6 au 22 février.

Un athlète d’expérience

À 32 ans, Alessandria disputera ses troisièmes Jeux olympiques après Sochi 2014 et Pékin 2022. Un parcours qui témoigne de sa constance au plus haut niveau international. « Il portera avec détermination et fierté nos couleurs », a déclaré le Prince Albert II dans un communiqué de presse, rappelant la belle 13e place du Monégasque au combiné de Pékin 2022, son meilleur résultat olympique.

arnaud-alessandria-jeux-olympiques-milan-cortina-prince-albert
Arnaud Alessandria sera le seul représentant de la Principauté à Milan-Cortina © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Le skieur sera engagé en descente le 7 février et en super-G le 11 février, deux disciplines où il pourra mettre à profit son expérience des grands rendez-vous. Ses compatriotes Davide Lewton-Brain (patinage artistique) et Boris Vain (bobsleigh, bob à 2) sont eux passés tout près de la qualification olympique.

Publicité »
Retour sur les grands moments qui ont marqué l’histoire de Monaco aux Jeux Olympiques

Monaco fidèle au rendez-vous olympique

Présente aux Jeux d’hiver depuis Sarajevo 1984, la Principauté maintient sa tradition de participation olympique. « Les Jeux olympiques représentent bien plus qu’un rendez-vous sportif », a souligné le Prince Albert II dans un communiqué de presse, lui-même ancien athlète olympique avec cinq participations en bobsleigh (Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 et Salt Lake City 2002).

prince-albert-ii-bobsleigh
Le Prince Albert II lors des JO de Calgary en 1988 (Photo DR)

« Les Jeux olympiques ne sont pas une course comme les autres : c’est une vitrine mondiale, une course d’un jour où tout peut arriver », a confié Alessandria, optimiste et déterminé. L’objectif du skieur monégasque ? « Avoir donné le meilleur de moi-même et pris du plaisir » a-t-il déclaré par communiqué.

Président du Comité olympique monégasque, le Prince Albert II sera présent en Italie tout au long de la quinzaine olympique pour encourager son unique représentant et participer à la 145e Session du CIO à Milan les 3 et 4 février.

Publicité »