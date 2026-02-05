5 idées pour passer une Saint-Valentin romantique à Monaco

Cette année, la Saint-Valentin tombe un samedi, l’occasion idéale pour profiter pleinement de la journée et célébrer l’amour à Monaco.

Tables gastronomiques, balades romantiques en bord de mer ou encore escapades sportives. Voici cinq façons de célébrer l’amour dans la Principauté.

S’offrir un dîner à Monaco

Plusieurs établissements de la Principauté rivalisent d’élégance pour la Saint-Valentin. Le Café de Paris Monte-Carlo organise une soirée festive au cœur de la place du Casino avec un menu à 140 euros par personne (hors boissons).La toute nouvelle Brasserie Marlow, située dans le quartier de Mareterra, propose une ambiance british chic pour 120 euros.

© Monte-Carlo SBM

Pour allier détente et gastronomie, L’Hirondelle des Thermes Marins Monte-Carlo a conçu un forfait bien-être complet à 235 euros : massage de 60 minutes, déjeuner méditerranéen et accès à l’espace spa. Les gourmands se tourneront vers Mada One Monte-Carlo et sa collection de guimauves et chocolats artisanaux spécialement créés pour l’occasion.

Les tables étoilées ne sont pas en reste : le Pavyllon Monte-Carlo de Yannick Alléno, Le Grill et le Blue Bay de Marcel Ravin préparent des menus d’exception. Au Yacht Club de Monaco, le restaurant 1909 accueille les couples à partir de 19h30 pour une soirée animée par un pianiste et un chanteur, à 150 euros par personne. Réservation indispensable partout.

Une balade romantique au Jardin Japonais

© Ambassade du Japon en France

Loin de l’agitation urbaine, le jardin japonais situé au pied du Grimaldi Forum offre une parenthèse zen et poétique. Cascades, bassins peuplés de carpes koï, lanternes traditionnelles et végétation soigneusement taillée composent un décor apaisant. Une promenade gratuite idéale pour les couples en quête de tranquillité et de contemplation.

Une journée sportive avec le Monaco run gramaglia

Les sportifs peuvent célébrer autrement la Saint-Valentin en participant au Monaco run gramaglia, organisé les 14 et 15 février. Le samedi matin à 9 heures, le City Trail de 12 km emmène les coureurs à travers ruelles, parcs et monuments de la Principauté. D’autres distances sont proposées : 5 km, 10 km et le Trail du Mont Agel de 30 km. Une manière originale de partager un défi sportif en couple. Inscriptions sur monacorun.com.

© Monaco Run Gramaglia

Une balade dans le récent quartier Mareterra

Profitez de la Saint-Valentin pour découvrir et marcher à Mareterra, le nouveau quartier écoresponsable de Monaco gagné sur la mer. Cette extension urbaine innovante offre des espaces verts, des promenades en bord de mer et une architecture contemporaine remarquable.

© Arianna Minghetti Melani via Messenger

La promenade Prince Jacques réserve une surprise aux amoureux : un espace de méditation intimiste créé par l’artiste Tia-Thuy Nguyen. Repérable grâce à un hublot en vitrail, cette installation immersive offre une parenthèse de sérénité. La lumière naturelle se reflète sur les cristaux et crée une atmosphère apaisante, particulièrement belle en fin de journée. L’accès est limité à 10 personnes pour préserver la quiétude des lieux.

Glisser sur la patinoire du Stade Nautique Rainier III

© DR

Pour une activité ludique et romantique, la patinoire du stade nautique Rainier III accueille les visiteurs jusqu’au 1er mars 2026. Installée route de la piscine, cette patinoire en plein air permet de partager un moment convivial en glissant sur la glace, main dans la main. Une activité accessible à tous, idéale pour une Saint-Valentin décontractée et amusante. Tarif : 8 euros par personne.