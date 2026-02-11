Assurance automobile : la Côte d’Azur parmi les zones les plus touchées par la hausse des prix cette année

La région des Alpes maritimes figure parmi les plus touchées par la hausse des primes d'assurance automobile en 2026 © Pixabay

Alors que les primes d’assurance automobile repartent à la hausse partout en France, les habitants des Alpes-Maritimes figurent parmi les plus touchés.

Antibes est la troisième ville la plus chère de France en matière d’assurance automobile, et Nice la quatrième. Un constat établi par TVMonaco, qui souligne que la région des Alpes-Maritimes est « particulièrement touchée » par cette tendance. Selon le reportage, les explications sont doubles : une fréquence de sinistres plus élevée en zone urbaine qu’en zone rurale, et des coûts moyens de réparation « supérieurs à ceux qu’on peut constater dans d’autres régions de France ».

Des pièces détachées et des réparations de plus en plus coûteuses

Comme le pointe la chaîne monégasque, les pièces détachées « n’ont jamais coûté aussi cher », au point de devenir le principal poste de dépenses lors d’un sinistre, devant la main-d’œuvre : « C’est celui qui vend les pièces détachées qui gagne de l’argent », relève un professionnel interrogé. À cela s’ajoute « une évolution forte des prix des matières premières », qui se répercute « quasi automatiquement sur le coût des sinistres et donc sur les cotisations des assurés. »

La facture s’alourdit aussi en raison de l’évolution technologique des véhicules : plus sophistiqués qu’auparavant, ils nécessitent des interventions plus spécialisées et des pièces souvent difficiles à sourcer, ce qui fait grimper mécaniquement le coût de chaque réparation et, in fine, celui des cotisations.