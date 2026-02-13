Découvrir Monaco
En images : la Princesse Caroline face à la beauté sauvage de Poussin à Monaco

Par Estelle Imbert
Publié le 13 février 2026
2 minutes de lecture
La Princesse Caroline
L'exposition confronte les œuvres de Nicolas Poussin, premier peintre à s'intéresser à la Nature avec lyrisme © Direction de la Communication - Manuel Vitali
Par Estelle Imbert
- 13 février 2026
2 minutes de lecture

La Princesse Caroline a découvert, ce jeudi 12 février, à la Villa Paloma, la nouvelle exposition du Nouveau Musée National de Monaco, disponible jusqu’au 25 mai 2026.

La Princesse Caroline a fait le déplacement pour visiter la nouvelle exposition « Le Sentiment de la Nature. L’art contemporain au miroir de Poussin » à la Villa Paloma. Elle était accompagnée de Christophe Mirmand, Ministre d’État, et Björn Dahlström, directeur du NMNM. La Princesse Caroline a parcouru les différents étages du musée où œuvres classiques et créations contemporaines se répondent.

La Princesse Caroline au NMNM.
Björn Dahlström accueille la Princesse Caroline à la Villa Paloma © Direction de la Communication – Manuel Vitali
La Princesse Caroline au NMNM
Le parcours s’articule autour de six sections thématiques © Direction de la Communication – Manuel Vitali

Poussin face à l’art contemporain

L’exposition interroge la permanence du « Sentiment de la Nature » initié par Nicolas Poussin (1594-1665). Le peintre français fut le premier à s’intéresser à la Nature elle-même, avec un lyrisme croissant au cours de sa carrière. Cette tradition a marqué les générations suivantes, de Gaspard Dughet à Claude-Joseph Vernet.

Le Nouveau Musée National de Monaco pose une question actuelle : alors que l’angoisse écologique domine nos sociétés, reste-t-il des artistes pour dépeindre la nature avec poésie ? À chaque étage de la Villa Paloma, des peintures classiques dialoguent avec des sculptures, installations, photographies, vidéos et films contemporains.

La Princesse Caroline au NMNM.
L’exposition réunit des créateurs majeurs de l’art contemporain © Direction de la Communication – Manuel Vitali
La Princesse Caroline au NMNM
© Direction de la Communication – Manuel Vitali
La Princesse Caroline au NMNM.
© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Le parcours s’articule autour de six sections : orages et nuits, forêts et jardins, marines et chutes d’eau, déserts et volcans, monts et montagnes, fleurs et papillons. Ces thématiques explorent ce que l’Antiquité nommait déjà les miracula naturae, les merveilles de la nature.

L’exposition privilégie un dialogue franco-italien en hommage à Poussin qui fit l’essentiel de sa carrière à Rome.

La Princesse Caroline au NMNM.
La Princesse Caroline au NMNM.
© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Des artistes contemporains majeurs

Parmi les créateurs présentés figurent Nan Goldin, Andreas Gursky, Giuseppe Penone, Claudio Parmiggiani et Ange Leccia. L’exposition réunit également Christo et Jeanne-Claude, Thomas Demand, Gustave Doré, Mario Merz, Sarah Moon ou encore Giulio Paolini.

L’exposition est visible à la Villa Paloma jusqu’au 25 mai 2026.