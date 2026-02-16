JO d’hiver 2026 : Alexandra de Hanovre, fidèle spectatrice des épreuves de patinage à Milan

Sur son compte Instagram, Alexandra de Hanovre a partagé plusieurs moments de son séjour aux JO de Milan © alex.hanover via Instagram

Ancienne patineuse et passionnée de la discipline, la fille de la Princesse Caroline a rejoint le Prince Albert II dans les tribunes de la patinoire de Milan la semaine dernière.

La Princesse Alexandra de Hanovre enchaîne les apparitions publiques depuis le début de l’année. Après une escapade au Mexique en janvier, elle s’est rendue à la Fashion Week Haute Couture à Paris fin janvier, assistant aux défilés Schiaparelli et Chanel aux côtés de sa demi-sœur Charlotte Casiraghi. Début février, elle foulait le tapis rouge du Grand Rex pour les avant-premières de Hurlevent et Marty Supreme. La semaine dernière, la nièce du Prince Albert II a poursuivi son marathon d’évènements à Milan.

Mardi 10 février, lors du quatrième jour des Jeux d’hiver de Milan-Cortina 2026, la jeune femme de 26 ans a assisté au programme court de patinage artistique individuel masculin à la Milano Ice Skating Arena, accompagnée de son compagnon Ben-Sylvester Strautmann et de son oncle, le Prince Albert II.

La présence d’Alexandra de Hanovre aux épreuves de patinage n’a rien d’un hasard. Patineuse dès l’âge de dix ans, classée deuxième de sa catégorie au championnat de patinage artistique de Monaco en 2011, elle avait même porté les couleurs de la Principauté au Festival olympique de la Jeunesse européenne d’hiver en 2015. Depuis le début des Jeux, elle a ainsi suivi plusieurs épreuves sur glace, dont la danse rythmique le 9 février et le sacre en danse libre de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry le 11 février.

Le week-end dernier, les 14 et 15 février, c’était au tour de son cousin et sa cousine, les Jumeaux Princiers, de rejoindre le Prince Albert II à la Princesse Charlène pour assister en famille aux épreuves de curling féminin.