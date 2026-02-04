En images : le Prince Albert II à Milan avant le coup d’envoi des JO d’hiver 2026

Le Prince Albert II aux côtés de Giovanni Malagò, président du Comité national olympique italien et président du comité organisateur des Jeux olympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina © IOC / Roy Esterhuysen / Quinton Meyer

Membre du Comité international olympique depuis 40 ans, le Souverain monégasque a assisté à la cérémonie d’ouverture au prestigieux Teatro alla Scala, à quelques jours du début des Jeux de Milano Cortina 2026.

Le Prince Albert II a participé, lundi 2 février, à l’ouverture de la 145e session du Comité international olympique (CIO) dans l’écrin mythique de la Scala de Milan. Aux côtés d’autres membres du CIO, dont le Grand-Duc Henri de Luxembourg et la Princesse Nora de Liechtenstein, le Souverain a assisté aux discours de la présidente du CIO, Kirsty Coventry, et du président de la République italienne, Sergio Mattarella.

Ce dernier a insisté sur la portée universelle du sport : « Le sport, c’est se rencontrer en paix. Il témoigne de la fraternité dans la loyauté de la compétition. C’est le contraire d’un monde où prévalent les barrières et l’incommunicabilité », a-t-il déclaré selon le site officiel du CIO.

Cette session marque un tournant pour le Mouvement olympique. Milano Cortina 2026 sera en effet la première édition des Jeux d’hiver conçue et organisée en totale conformité avec l’Agenda olympique 2020, de la candidature jusqu’à la livraison. La cérémonie d’ouverture se tiendra vendredi 6 février au stade San Siro. « On sent vraiment une atmosphère olympique dans les rues de Milan, à Cortina et dans toutes les régions hôtes », a souligné Kirsty Coventry lors de son allocution.

Le Prince Albert II siège au CIO depuis 1985 et préside le Comité olympique monégasque depuis 1994. Ancien athlète olympique, il a représenté Monaco en bobsleigh lors de cinq éditions des Jeux d’hiver, de Calgary 1988 à Salt Lake City 2002, perpétuant une tradition familiale initiée par son grand-père et son père, le Prince Rainier III.