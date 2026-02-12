Le Marché de la Condamine se réinvente avec de nouvelles animations mensuelles

Le Marché de la Condamine lance une programmation mensuelle d'animations gratuites © Loïc Savaresse - Monaco Tribune

La Mairie de Monaco dévoile un calendrier régulier d’événements pour transformer le lieu emblématique du quartier en espace de convivialité et de partage.

À partir de ce mois-ci, le Marché de la Condamine accueillera des concerts en soirée tous les premiers jeudis du mois. De 18h30 à 21 heures, le public pourra profiter de musique live dans une ambiance décontractée, tout en découvrant les produits des commerçants locaux. Une initiative destinée à prolonger l’animation du marché au-delà des heures d’ouverture habituelles.

Jeux de société et découvertes gastronomiques

L’association Roca Games interviendra chaque deuxième mercredi du mois pour animer des après-midis ludiques de 16 heures à 18 heures. Les amateurs de jeux de société pourront se retrouver dans cet espace convivial au cœur de la Condamine.

Un samedi par mois sera consacré aux Découvertes culinaires. Les commerçants du marché présenteront leurs spécialités lors de quatre rendez-vous programmés les 21 février, 21 mars, 18 avril et 16 mai, à partir de 10 heures. Cette première édition mettra en lumière le tiramisu avec démonstration et dégustation.

© Mairie de Monaco

Belote et loto bingo au programme

Les jeux traditionnels occupent également une place dans cette programmation. Deux sessions de loto bingo sont prévues les vendredis 28 mars et 9 mai, de 16 heures à 18 heures. Un tournoi de belote viendra compléter l’offre le vendredi 25 avril, également de 16 heures à 18 heures.

Accès libre pour toutes les animations

L’ensemble de ces événements est proposé en accès gratuit, dans la limite des places disponibles. Aucune réservation n’est nécessaire pour participer à ces rendez-vous mensuels organisés par la Mairie de Monaco. Le calendrier complet des animations est consultable sur www.mairie.mc