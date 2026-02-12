Monaco Run Gramaglia : circulation et stationnement perturbés ce week-end

De nombreuses rues de la Principauté seront fermées à la circulation dès mercredi pour accueillir les participants du Monaco Run Gramaglia © Direction de la communication Stephane Danna

Les 14 et 15 février, la Principauté accueille la 16ᵉ édition du Monaco Run Gramaglia avec d’importantes restrictions de circulation pour permettre le déroulement des épreuves réunissant 4 500 coureurs.

Le dispositif de sécurité se met progressivement en place depuis mercredi. Le quai Albert Ier est interdit à la circulation depuis minuit ce mercredi 12 février et jusqu’à dimanche 15 février à 14 heures. Cette fermeture prolongée permettra l’installation du village Running Expo qui accueillera coureurs et spectateurs durant trois jours.

Samedi 14 février, les premières épreuves entraîneront la fermeture du quai des États-Unis, de la route de la Piscine et de la darse Sud entre 8h30 et 9h15. Ces mêmes artères seront à nouveau inaccessibles dimanche entre 8h30 et 11h30 pour les courses principales.

Pour la première fois, l’événement s’associe à l’application monégasque Carlo pour recruter des bénévole © Sona Maleterova

Dimanche, perturbations étendues jusqu’au Larvotto

La journée de dimanche connaîtra les restrictions les plus importantes. L’avenue J.-F. Kennedy et le boulevard Louis II seront fermés à la circulation de 8h30 à 11h30. Les perturbations s’étendront également jusqu’au secteur du Larvotto avec la fermeture du carrefour à sens giratoire du Portier et des ronds-points du Sporting Monte-Carlo et du Monte-Carlo Bay entre 8h30 et 11h15.

L’avenue Princesse Grace fera l’objet d’un traitement particulier avec un système d’alternat de circulation par pilotage manuel. Ce dispositif permettra aux riverains et aux clients des hôtels d’accéder à leurs destinations lorsque le déroulement des courses le permettra.

Stationnement interdit sur de nombreux axes

Les restrictions de stationnement ont débuté mercredi 12 février à 10 heures sur le quai des États-Unis, la route de la Piscine, le virage Louis Chiron, l’appontement Jules Soccal et la darse Sud. Ces interdictions resteront en vigueur jusqu’à dimanche 23h59.

Le quai Albert Ier est également concerné par une interdiction de stationnement depuis mercredi 0h01 jusqu’à dimanche 14 heures. Les deux-roues devront quant à eux éviter l’avenue Hector Otto (face au n°20) entre jeudi 23 heures et samedi 17 heures.

À partir de samedi midi et jusqu’à dimanche midi, le stationnement sera prohibé sur l’avenue J.-F. Kennedy, le boulevard Louis II et l’avenue Princesse Grace.

À noter : la Compagnie des Autobus de Monaco adaptera ses itinéraires dimanche 15 février. Les lignes seront déviées du début du service jusqu’à environ midi.

Six épreuves et des têtes d’affiche internationales

Le programme propose six formats de course : le Trail du Mont Agel sur 30 km, le City Trail, les épreuves de 10 km et 5 km, les courses enfants sur 1 000 m ainsi que la Pink Ribbon Walk.

La participation de plusieurs athlètes de niveau européen laisse présager des performances de haut niveau. Diane Van Es, détentrice du record d’Europe du 5 km établi à Monaco l’an dernier, sera présente ce week-end. La Belge Jana Van Lent, qui a récemment battu le record d’Europe du 10 km à Nice en 2026, viendra renforcer un plateau féminin particulièrement relevé.

Côté français, Alessia Zarbo représentera l’athlétisme tricolore. La demi-fondeuse détient actuellement les records de France du 10 km et du semi-marathon. Chez les hommes, le Néerlandais Mike Foppen, crédité d’un chrono de 13’08 sur 5 000 m piste, figurera parmi les favoris.

Sur le Trail du Mont Agel, Sébastien Poesy, vainqueur de l’édition 2025, tentera de conserver son titre face à Théo Le Boudec, deuxième l’an passé et déterminé à améliorer son chrono de 2h26.

180 bénévoles mobilisés

Pour la deuxième année consécutive, l’opération des dossards solidaires permettra aux participants de reverser leur contribution à l’une des quatre associations partenaires : l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature, Pink Ribbon Monaco, la Fondation Flavien et l’Association Monégasque Les Enfants de Frankie. L’organisation mobilisera près de 180 bénévoles durant les trois jours de l’événement, épaulés par 40 membres du comité d’organisation.

Un village Running Expo de trois jours

Le quai Albert Ier accueillera le village Running Expo avec douze partenaires proposant diverses activités.

Horaires d’ouverture :