Monaco Run Gramaglia : 4 500 coureurs attendus pour une édition record

Pour la première fois, l'événement s'associe à l'application monégasque Carlo pour recruter des bénévole © Sona Maleterova

Ce week-end, la Principauté accueille une nouvelle édition du Monaco Run Gramaglia avec un record historique avec 4 500 inscrits.

Le Monaco Run Gramaglia s’impose chaque année un peu plus comme l’un des rendez-vous sportifs incontournables du calendrier monégasque. Cette année, l’événement franchit un nouveau cap avec près de 4 500 coureurs attendus sur les différentes épreuves, un chiffre jamais atteint auparavant.

Le City Trail du samedi et le 10 km du dimanche affichent déjà complet, tandis que des places restent disponibles pour le Trail du Mont Agel (30 km, 2e édition) et le 5 km du dimanche matin. Les enfants ne sont pas oubliés. Des courses gratuites de 1 000 mètres sont prévues le samedi après-midi.

Une Pink Ribbon Walk est également au programme le dimanche. En marge des courses, une Running Expo est ouverte au public sur le Quai Albert 1er tout le week-end.

© Monaco Run

Pour cette édition, le Monaco Run Gramaglia s’associe par ailleurs à l’application monégasque Carlo pour une initiative inédite visant à valoriser l’engagement des bénévoles et à soutenir le commerce local. L’objectif est de recruter de nouveaux bénévoles via la plateforme et les remercier de leur engagement grâce à des bons d’achat utilisables auprès des commerces de la Principauté.

On a testé pour vous : une sortie running avec le Monaco Run Club

Gramaglia s’engage jusqu’en 2029

La Fédération Monégasque d’Athlétisme (FMA) a annoncé le renouvellement de son partenariat avec le groupe Gramaglia pour trois éditions supplémentaires, jusqu’en 2029. Pour Frédéric Choquard, directeur général de la FMA, ce renouvellement « témoigne d’une vision partagée autour des valeurs du sport et de l’engagement local ». Enfin, Michel Gramaglia, directeur du groupe, salue pour sa part un événement qui « rassemble, fédère et fait rayonner la Principauté ».