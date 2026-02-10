JO d’hiver 2026 : le Prince Albert II soutient la délégation monégasque à Bormio

Le Prince Albert II aux côtés de la délégation monégasque aux JO d'hiver de Milan-Cortina © Stéphan Maggi - Comité olympique monégasque

Présent aux côtés de ses athlètes en Italie, le Souverain a salué la performance d’Arnaud Alessandria, seul représentant de la Principauté engagé sur la descente olympique.

La délégation monégasque a vécu un moment fort lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. En sa qualité de président du Comité olympique monégasque, le Prince Albert II s’est rendu à Bormio pour encourager Arnaud Alessandria, unique porte-drapeau de la Principauté.

Yvette Lambin Berti, secrétaire générale du Comité olympique monégasque, a souligné l’importance de cette présence pour l’ensemble de l’équipe rouge et blanche. Le Souverain, lui-même ancien olympien avec cinq participations en bobsleigh, accompagne régulièrement les sportifs monégasques lors des grands rendez-vous internationaux.

Alessandria termine 31e malgré un parcours semé d’embûches

Samedi, Arnaud Alessandria a bouclé l’épreuve de descente à la 31e place sur la mythique piste de la Stelvio. Une performance saluée par le Prince Albert II, qui a rappelé le parcours exceptionnel du skieur de 32 ans : deux opérations pour des hernies discales il y a seulement six mois. Pour sa troisième participation olympique après Sotchi 2014 et Pékin 2022, Alessandria a fait preuve de détermination face à une concurrence internationale de très haut niveau.

Le Comité olympique monégasque a renouvelé son soutien au skieur en vue du super-G prévu ce mercredi. Le Prince Albert II s’est montré optimiste : « Je suis convaincu qu’il peut signer un très bon résultat. » Une rencontre qui éclaire sur l’esprit de cohésion qui anime la délégation monégasque tout au long de cette quinzaine olympique italienne.