Un nouveau rendez-vous d’athlétisme à Monaco porté par le Prince Albert II et Mutaz Barshim

Le Prince Albert II aux côtés du champion olympique Mutaz Barshim et du vice-président de la FMA Rodolphe Berlin © Dan Vernon / FMA

Le Monaco Athletics Festival, co-crée par le champion olympique Mutaz Barshim et la Fédération Monégasque d’Athlétisme aura lieu sur le Quai Albert 1er le 5 août 2026.

Les meilleurs sauteurs en hauteur du monde attendus à Monaco en août. La Principauté enrichit son calendrier sportif estival avec une toute nouvelle compétition urbaine de saut en hauteur. Président de la Fédération Monégasque d’Athlétisme (FMA), le Prince Albert II a annoncé ce jeudi la naissance de cette nouvelle compétition aux côtés de Mutaz Barshim, triple champion du monde et champion olympique de saut en hauteur.

Une étape monégasque au sein d’un circuit international

Cette première édition monégasque s’inscrit dans le cadre du What Gravity Tour, circuit mondial lancé en 2025 par Mutaz Barshim pour promouvoir et apporter un nouvel élan au saut en hauteur. Conçu sous forme de ligue, ce format permet aux meilleurs sauteurs mondiaux d’accumuler des points lors des différentes étapes internationales tout au long de la saison.

Rodolphe Berlin : « Nous espérons inscrire durablement cet événement au calendrier monégasque et faire du Monaco Athletics Festival une belle célébration populaire de notre sport. » © Dan Vernon / FMA

Fort du succès du What Gravity Challenge, créé par Barshim en 2024 et réunissant les meilleurs sauteurs au Qatar, le champion Qatari a décidé de développer son concept en lançant une ligue mondiale avec des étapes iconiques à travers le monde.

Monaco, terre d’athlétisme urbain

Après avoir délocalisé certaines disciplines du Meeting Herculis EBS sur le Port Hercule en 2018 et 2019, la Fédération Monégasque d’Athlétisme s’apprête à renouveler l’expérience. L’objectif : mettre son savoir-faire au service de l’athlétisme en y apportant une touche innovante, afin de populariser une discipline encore méconnue du grand public.

« Monaco représente l’excellence, l’héritage et le prestige sportif mondial », a déclaré Mutaz Barshim dans un communiqué, ajoutant que « l’objectif est de valoriser la discipline, de la rapprocher du grand public et d’offrir aux athlètes l’opportunité de concourir dans certains des lieux les plus emblématiques du monde. »