Ligue 1 : l’AS Monaco renverse le leader lensois en dix minutes

Menés de deux buts à l’heure de jeu sur la pelouse du RC Lens, premier du championnat, l’AS Monaco a signé une victoire de caractère.

La forteresse lensoise a fini par céder. Forts de dix victoires consécutives en Ligue 1, les Sang et Or ont pourtant entamé la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant la marque dès les premières minutes par Édouard. Thauvin a ensuite doublé la mise avant que l’ASM ne réalise une remontée spectaculaire. Balogun, Zakaria et Ansu Fati ont inscrit trois buts en dix minutes pour offrir aux Monégasques un succès retentissant (2-3).

Début de match étouffant

Dès le début du match, les Sang et Or frappent fort. Sur un ballon piqué de Thauvin, Thomasson remise intelligemment pour Édouard, qui reprend de volée sans laisser la moindre chance à Köhn (1-0, 3’). Au cours des 20 premières minutes, les Monégasques subissent la pression lensoise et peinent à sortir de leur camp.

Krépin Diatta contre un centre de Thomasson du bras dans sa surface. Après visionnage de la VAR, le penalty n’est finalement pas accordé : le corner à l’origine de l’action était sorti des limites du terrain (1-0, 14’). Peu à peu, les hommes de Sébastien Pocognoli vont sortir la tête de l’eau. Balogun se procure la première véritable occasion monégasque, mais sa demi-volée est repoussée par Risser (21e).

Nouveau coup dur pour les Rouge et Blanc : Diatta, touché, doit céder sa place à Aladji Bamba à la demi-heure de jeu (30e), rejoignant une infirmerie déjà bien garnie. Juste avant la pause, Simon Adingra, double buteur face à Nantes, voit sa frappe passer à côté du cadre (42e).

Première période compliquée pour les Monégasques © AS Monaco

Un but qui sonne la révolte

La seconde période repart sur les mêmes bases, avec des Lensois qui pressent haut. L’ancien Monégasque Maalang Saar prend sa chance de loin, Köhn repousse dans les pieds de Thauvin qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 56’). Mais les hommes de Sébastien Pocognoli vont renverser le match.

Trois buts en dix minutes

Le début de la révolte sonne à la 62e. Après un bon pressing de Coulibaly sur Thauvin, Balogun récupère le ballon et déclenche rapidement pour tromper Risser, coupable d’une légère faute de main (2-1, 62’). Son troisième but de la semaine, après son doublé face au PSG en barrages aller de Ligue des champions.

Revigorés, les Monégasques poussent et égalisent huit minutes plus tard. Sur un centre parfait de Caio Henrique, Zakaria surgit dans la surface et place une tête puissante pour remettre les deux équipes à égalité (2-2, 70′).

Barre rentrante de Denis Zakaria après une tête rageuse © AS Monaco

Entreprenants, les Monégasques ont refait leur retard et ne voulaient pas s’arrêter en si bon chemin. Sur un long ballon aérien de Teze, la défense lensoise se gêne : Celik et Ganiou se percutent et laissent le ballon filer jusqu’à Ansu Fati, tout juste entré en jeu. L’Espagnol étale toute sa classe et pique son ballon pour lober Risser (2-3, 72’). Huitième but de la saison pour le meilleur buteur de l’AS Monaco.

Solidaires pour conserver l’avantage

Après le troisième but Monégasque, les Lensois repartent à l’assaut dans le dernier quart d’heure. Mais la défense monégasque, solide dans le dernier quart d’heure, tient bon. Lamine Camara réalise un tacle décisif devant Fofana (80′), tandis que Köhn se rattrape parfaitement après une sortie manquée en s’imposant dans les airs (81′).

Pocognoli harangue les 500 supporters monégasques présents en parcage, et M. Delajod siffle la fin du match après cinq longues minutes de temps additionnel. Monaco signe une victoire de prestige à Bollaert, où seul Lyon était parvenu à s’imposer cette saison. Un succès qui met fin à la série de dix victoires consécutives du leader lensois.

Zakaria « On a fait un match d’hommes »

Au micro du diffuseur, Sébastien Pocognoli était satisfait de la réaction de ses joueurs : « C’est la première fois de l’année qu’on revient au score après avoir été menés de deux buts. Cela montre un grand esprit. Pour moi, c’est fantastique ce qu’ils ont fait aujourd’hui. Je suis très fier d’eux. »

Le Belge a également souligné l’efficacité du pressing haut instauré depuis son arrivée. Avant cette rencontre, Monaco et Lens étaient les deux équipes récupérant le plus de ballons à haute intensité en Ligue 1 (1231 pour l’ASM). « Le faire chez le leader, c’est encore plus remarquable », a-t-il insisté.

Denis Zakaria est revenu sur le match : « On a fait un match d’hommes. L’équipe savait qu’on pouvait changer les choses. » Interrogé sur la portée de cette victoire, le capitaine monégasque ne voulait pas s’enflammer : « Les victoires comme ça, elles font du bien au moral. On doit se baser sur ce genre de performance pour la suite. » Avec cette victoire, l’AS Monaco n’est plus qu’à 6 points du top 4 et peut de nouveau croire à une qualification européenne.

Monaco enchaîne un cinquième match sans défaite en championnat et aborde avec confiance le barrage retour de Ligue des champions face au PSG, mercredi soir au Parc des Princes (21h).