Mamadou Coulibaly au Kids Tour de l’AS Monaco avec une centaine de jeunes supporters à Roquebrune-Cap-Martin

La 15e étape de la tournée itinérante du club monégasque a transformé le stade Décazes en terrain de fête pour les jeunes supporters de la commune.

Ce mercredi 11 février, le stade Décazes de Roquebrune-Cap-Martin accueillait pour la troisième fois en quatre saisons la caravane du Kids Tour de l’AS Monaco. Plus d’une centaine d’enfants, principalement licenciés à l’AS Roquebrune-Cap-Martin mais également issus de l’école et du centre de loisirs municipal, ont profité de cet après-midi festif en présence du joueur de l’équipe première, Mamadou Coulibaly.

Un après-midi sous le signe du partage

De 13h30 à 17h30, les enfants ont découvert un programme varié d’animations gratuites : séance de dédicaces d’une heure avec le milieu de terrain, rencontre avec la mascotte Bouba, concours de précision sur cible géante, quiz sur l’histoire du club, babyfoot XXL et parties de FC 26 sur Playstation 5. L’AS Monaco avait prévu de nombreux lots, dont un maillot dédicacé de Mamadou Coulibaly.

Partie de babyfoot géant pour les jeunes licenciés de l’ASRCM © AS Monaco

La mascotte Boubza était bien évidemment présente sur place © AS Monaco

Patrick Cesari, maire de la commune, a salué cette initiative dans un communiqué de presse : « Beaucoup de nos habitants sont de véritables supporters du Club. C’est un vrai plaisir de recevoir un joueur formé à l’Academy, qui peut inspirer les jeunes présents aujourd’hui et leur montrer ce que l’on peut accomplir en suivant ses rêves. »

Le programme ÜNSEME en action

Cette troisième visite à Roquebrune-Cap-Martin illustre la solidité des liens entre l’AS Monaco et la commune, membre du programme ÜNSEME. À cette occasion, Mamadou Coulibaly a remis symboliquement un maillot floqué « Roquebrune-Cap-Martin » et dédicacé par l’équipe première au maire Patrick Cesari et au président de l’ASRCM Grégory Gottardo.

© AS Monaco

Le joueur, formé à l’Academy, s’est confié via communiqué : « Pour moi, il est important de venir à la rencontre des jeunes supporters, qui nous soutiennent toujours, match après match. Leur appui compte énormément, et prendre le temps d’échanger avec eux est une manière de les remercier. »

Le Kids Tour poursuivra sa route avec sa traditionnelle tournée des stations de ski lors des vacances de février : Auron le 18 février, Limone le 21, Val d’Allos le 22, Isola 2000 le 25 et Valberg le 27 février.