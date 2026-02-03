Vœux du CHPG : ce que le Prince Albert II a tenu à dire au personnel hospitalier

Le discours du Prince Albert II, malheureusement absent, a été lu par Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé © Stéphane Danna

La certification par la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’entrée dans le nouveau bâtiment de l’hôpital ont été au cœur des vœux 2026.

Réunis lundi 2 février pour la traditionnelle cérémonie des vœux, direction, personnel et représentants des autorités monégasques ont dressé le bilan d’une année 2025 remarquable tout en se projetant vers une transition historique.

Et pour cause, le CHPG a obtenu en 2025 la note de 100 % lors de sa certification par la HAS, assortie de la mention « Haute Qualité de Soins ». Un résultat salué par l’ensemble des intervenants, à commencer par le Prince Albert II dans un discours lu par Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. « Ce résultat vient consacrer l’engagement collectif des équipes (…) À toutes les équipes soignantes, administratives, techniques, logistiques, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères. Votre dévouement quotidien, votre sens du service et votre humanité sont la force vive de cet établissement qui occupe une place essentielle dans notre pays », a déclaré le Souverain.

La directrice du CHPG, Benoîte Rousseau de Sevelinges, a présenté ses voeux au personnel © Stéphane Danna – Direction de la communication

Une année de transition

La directrice Benoîte Rousseau de Sevelinges a présenté des chiffres encourageants : les admissions ont augmenté de 5 % en 2025, soit une hausse de 19 % depuis 2019. Le taux de recommandation des patients atteint désormais un niveau record de 94 %. « Ce score n’est ni un hasard, ni un aboutissement ; il est le reflet d’une exigence quotidienne, partagée, incarnée sur le terrain », a-t-elle souligné.

L’entrée dans le nouveau bâtiment hospitalier constituera l’événement majeur de 2026. Christophe Robino a rappelé l’attention du Gouvernement « aux évolutions nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions possibles la transition entre l’actuel établissement et le futur établissement ».

Face au déficit actuel du CHPG, le Prince Albert II a toutefois appelé à une gestion rigoureuse et réaffirmé sa volonté d’aboutir à un accord durable avec les autorités françaises sur la réforme du mode de financement. « La perspective d’un passage à la tarification à l’activité (T2A) constitue une évolution majeure », qui devra être pleinement intégrée dans le développement du nouvel établissement, a souligné le Souverain, sans perdre de vue l’essentiel : la qualité des soins aux patients.