Vols Nice-Paris : ce que Transavia prévoit pour remplacer Air France à Orly

Transavia a détaillé les contours de son offre pour les vols Nice-Orly © Icare Spotter

Après l’annonce du retrait d’Air France de l’aéroport d’Orly, sa filiale low-cost prend le relais avec une offre étoffée pour les voyageurs de la Côte d’Azur.

Dans un communiqué de presse publié le 2 février, Transavia a officialisé les détails de son programme domestique au départ de Paris-Orly pour la saison 2026. Dès le 29 mars, elle assurera la liaison vers Nice avec jusqu’à huit vols quotidiens, permettant aux voyageurs d’effectuer un aller-retour dans la journée. Les tarifs débuteront à 45 euros l’aller simple.

Cette annonce fait suite au retrait d’Air France de l’aéroport du sud parisien, confirmé fin 2025. Le trafic domestique au départ d’Orly avait chuté de 40 % entre 2019 et 2023, tandis que les allers-retours dans la journée s’effondraient de 60 %, conséquence directe probable du télétravail et de l’essor des visioconférences.

Des services pensés pour la clientèle affaires

« La saison d’été 2026 marquera une étape importante dans le développement de Transavia. Nous proposerons une offre adaptée aux besoins de nos clients depuis Nice, Marseille et Toulouse avec des fréquences de vol permettant un aller-retour dans la journée et un accès rapide au centre de Paris », a déclaré dans un communiqué Olivier Mazzucchelli, président-directeur général de Transavia France.

Pour séduire les voyageurs professionnels habitués aux navettes Air France, Transavia mise sur plusieurs améliorations. Les vols partiront du terminal Orly 2, avec un embarquement prioritaire à la porte 2C, offrant un accès rapide à la ligne 14 du métro qui s’étire jusqu’au nord de Paris.

La compagnie low-cost renforcera également la flexibilité pour modifier les billets et intégrera son offre au programme de fidélité Flying Blue. Un salon dédié ouvrira ses portes à Orly en avril 2026. Parallèlement, Air France maintiendra jusqu’à 12 rotations quotidiennes vers Nice depuis l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.