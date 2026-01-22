Le vol direct Nice-Washington reconduit par United Airlines pour l’été 2026
La compagnie américaine reprendra ses vols directs entre l’aéroport de Nice et la capitale fédérale cet été, renforçant les connexions transatlantiques pour Monaco et la Côte d’Azur.
United Airlines a confirmé la reconduction de sa liaison saisonnière entre Nice et Washington D.C. pour la période estivale en 2026. Lancée pour la première fois à la fin du printemps 2025, cette desserte sera à nouveau opérée quatre fois par semaine vers le hub de Washington-Dulles. La compagnie reste la seule à proposer un vol direct entre ces deux destinations.
Combinée aux vols quotidiens vers New York/Newark, cette offre représente – d’après un communiqué de la compagnie américaine – une augmentation de plus de 33 % du nombre de sièges entre Nice et les États-Unis par rapport à 2024.
Un atout pour les voyageurs monégasques
« Cette liaison sans escale offre encore plus de choix à nos clients de Nice, Monaco et de toute la région », a souligné Grégoire Dutoit, directeur commercial France de United Airlines. Les passagers au départ de Monaco et de la Côte d’Azur bénéficieront d’un accès direct à la capitale américaine. Depuis le hub de Washington-Dulles, ils pourront également rejoindre de nombreuses villes nord-américaines grâce au réseau de correspondances de la compagnie. « Cette liaison sans escale offre encore plus de choix à nos clients de Nice, Monaco et de toute la région », a souligné Grégoire Dutoit.
Les vols seront assurés par un Boeing 767-300 équipé de 30 suites Polaris en classe affaires, 24 sièges Premium Plus et 149 places en classe économique. Franck Goldnadel, Président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur, a salué cette annonce synonyme de « gain de temps et de réduction des émissions » pour les voyageurs.
- Nice – Washington du 22 mai au 23 septembre 2026 : de 10h05 à 13h50 le lundi, mardi, vendredi et dimanche
- Washington – Nice du 21 mai au 22 septembre 2026 : de 17h25 à 8h (+1) le mardi, jeudi, samedi et dimanche