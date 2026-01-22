Про Монако
Прямые рейсы Ницца–Вашингтон вернутся летом 2026 года

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 22 января 2026
Рейсы в Вашингтон возобновятся с 22 мая 2026 года до конца сентября © Aéroports de la Côte d'Azur Kelagopian
Американская авиакомпания возобновит прямые рейсы между аэропортом Ниццы и столицей США этим летом, укрепив трансатлантические связи для Монако и Лазурного берега.

United Airlines подтвердила возобновление сезонного рейса между Ниццей и Вашингтоном на летний период 2026 года. Впервые запущенный в конце весны 2025 года, этот рейс будет снова выполняться четыре раза в неделю в аэропорт Вашингтон-Даллес. Авиакомпания остается единственной, предлагающей прямой рейс между этими двумя городами.

Вместе с ежедневными рейсами в Нью-Йорк/Ньюарк это предложение, согласно пресс-релизу американской авиакомпании, означает увеличение количества мест между Ниццей и США более чем на 33% по сравнению с 2024 годом.

United Airlines запускает прямой рейс между Ниццей и Вашингтоном: Ривьера становится ближе к столице США

Преимущество для путешественников из Монако

«Этот беспосадочный рейс предлагает еще больше возможностей для наших клиентов из Ниццы, Монако и всего региона», — подчеркнул Грегуар Дютуа, коммерческий директор United Airlines во Франции. Пассажиры, вылетающие из Монако и Лазурного берега, получат прямой доступ к столице США. Из хаба Вашингтон-Даллес пассажиры также смогут добраться до многих городов Северной Америки благодаря сети стыковок авиакомпании.

Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 767-300, оборудованном 30 люксами Polaris в бизнес-классе, 24 креслами Premium Plus и 149 креслами в экономическом классе. Франк Голднадель, президент правления Aéroports de la Côte d’Azur, приветствовал это объявление, которое означает «экономию времени и сокращение вредных выбросов» для пассажиров.

  • Ницца – Вашингтон с 22 мая по 23 сентября 2026 года: с 10:05 до 13:50 по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям
  • Вашингтон – Ницца с 21 мая по 22 сентября 2026 года: с 17:25 до 8:00 (+1) по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям