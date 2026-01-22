Il volo diretto Nizza–Washington torna nell’estate 2026 con United Airlines

La compagnia americana riprenderà i voli diretti tra l’aeroporto di Nizza e la capitale federale quest’estate, rafforzando i collegamenti transatlantici per Monaco e la Costa Azzurra.

United Airlines ha confermato il rinnovo del suo collegamento stagionale tra Nizza e Washington D.C. per il periodo estivo del 2026. Lanciato per la prima volta alla fine della primavera del 2025, questo servizio sarà nuovamente operativo quattro volte alla settimana verso l’hub di Washington-Dulles. La compagnia rimane l’unica a offrire un volo diretto tra queste due destinazioni.

In combinazione con i voli giornalieri per New York/Newark, questa offerta rappresenta, secondo un comunicato della compagnia americana, un aumento di oltre il 33% del numero di posti tra Nizza e gli Stati Uniti rispetto al 2024.

Un vantaggio per i viaggiatori monegaschi

«Questo collegamento senza scalo offre ancora più scelta ai nostri clienti di Nizza, Monaco e di tutta la regione», ha sottolineato Grégoire Dutoit, direttore commerciale Francia di United Airlines. I passeggeri in partenza da Monaco e dalla Costa Azzurra beneficeranno di un accesso diretto alla capitale americana. Dall’hub di Washington-Dulles potranno inoltre raggiungere numerose città nordamericane grazie alla rete di coincidenze della compagnia.

I voli saranno operati con un Boeing 767-300 dotato di 30 suite Polaris in business class, 24 posti Premium Plus e 149 posti in classe economica. Franck Goldnadel, presidente del consiglio di amministrazione degli aeroporti della Costa Azzurra, ha accolto con favore questo annuncio, sinonimo di “risparmio di tempo e riduzione delle emissioni” per i viaggiatori.