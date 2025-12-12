Héli Air Monaco mise sur les taxis volants électriques pour relier la Côte d’Azur

Une modélisation du concept de taxi volant développé par Héli Air et Vertical Aerospace © Vertical Aerospace

L’opérateur historique d’hélicoptères de la Principauté s’associe au constructeur britannique Vertical Aerospace pour déployer des aéronefs électriques à décollage vertical d’ici 2028.

Héli Air Monaco vient de signer un protocole d’accord avec Vertical Aerospace portant sur la précommande d’appareils Valo, un eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux) dévoilé le 10 décembre à Londres. Selon un communiqué de presse conjoint publié par les deux entreprises, ces appareils desserviront les liaisons entre Monaco, Nice, Cannes et Saint-Tropez, parmi les routes de taxis aériens les plus fréquentées d’Europe.

Vertical Aerospace vise une certification simultanée auprès des régulateurs européens et britanniques en 2028. La cabine du Valo pourra accueillir initialement quatre passagers, puis six à terme, avec un espace bagages généreux et des fenêtres panoramiques.

Des infrastructures à adapter

Les Aéroports de la Côte d’Azur et l’héliport de Monaco accompagnent ce projet pour développer les adaptations d’infrastructures nécessaires. Nice, deuxième plateforme aéroportuaire française, se positionne ainsi comme laboratoire de la mobilité aérienne de demain.

Pour Jacques Crovetto, directeur général d’Héli Air Monaco, l’enjeu est double : « En décarbonant notre flotte et en réduisant considérablement notre empreinte sonore, nous offrirons à nos passagers une expérience de vol respectueuse de nos voisins et de notre environnement », a-t-il déclaré dans le communiqué. Jérôme Journet, directeur de l’Aviation civile de Monaco, a salué cette annonce, estimant que l’expertise régionale en mobilité aérienne urbaine place la Côte d’Azur en bonne position pour accompagner l’émergence de solutions de transport aérien plus durables.