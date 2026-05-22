Le Prince Albert II et la Princesse Charlène reçoivent les parlementaires du Conseil de l’Europe au Palais de Monaco

Le Couple Princier et le président du Conseil national ont reçu la délégation de la cour d'honneur du Palais © Michaël Alesi / Palais Princier

La Commission permanente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a été reçue ce jeudi dans la Cour d’honneur, premier acte protocolaire de la présidence monégasque sur le sol de la Principauté.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont accueilli ce jeudi dans la Cour d’honneur du Palais princier les membres de la Commission permanente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Une réception qui marque le premier événement diplomatique lié à la présidence monégasque du Comité des Ministres organisé en Principauté depuis le transfert officiel survenu le 15 mai.

Le volet parlementaire entre en scène

Si la présidence relève du Gouvernement, la dimension parlementaire en constitue un prolongement essentiel. L’APCE, qui regroupe des parlementaires des 46 États membres, assure le dialogue démocratique au sein du Conseil de l’Europe. Sa Commission permanente, habilitée à agir entre les sessions plénières, tenait cette fois sa réunion à Monaco : un signal de l’intérêt porté par l’institution au mandat monégasque.

© Michaël Alesi – Palais Princier

Thomas Brezzo, président du Conseil national, était également présent pour cette réception. L’institution qu’il préside dispose d’une compétence en matière de relations extérieures et siège à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe via sa délégation permanente. Sa présence aux côtés du Couple Princier illustre l’implication conjointe des pouvoirs exécutif et législatif monégasques dans la conduite de cette présidence, comme il avait lui-même défendu les valeurs monégasques au sommet mondial des parlements à Genève.

Monaco, trait d’union entre gouvernements et parlements

En accueillant successivement la session ministérielle de transfert et désormais l’organe parlementaire permanent, la Principauté démontre sa capacité à mobiliser les deux bras du Conseil de l’Europe. La présidence, exercée jusqu’au 10 novembre, prévoit encore plusieurs rendez-vous en Principauté, dont une conférence des ministres du sport au Grimaldi Forum en clôture de mandat.