Six raisons de partir en Guadeloupe cet hiver

Les stations de ski ne sont pas la seule façon de passer l’hiver. À moins de dix heures de vol de la métropole, la Guadeloupe offre 29 °C, des plages sauvages et un rhum de caractère. Ici, on parle français, on règle en euros et on retrouve des boulangeries qui sentent le croissant, tout en s’imprégnant d’une culture unique.

Formalités et conseils pratiques

Avant de découvrir cette destination de rêve, quelques aspects sont à garder en tête pour une expérience de voyage réussie.

La Guadeloupe est un territoire français, mais elle ne fait pas partie de l’espace Schengen. Pour les voyageurs français, aucun visa n’est requis pour un séjour de moins de 90 jours. Vous trouverez le détail des formalités via le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe.

Les résidents de Monaco doivent prévoir une pièce d’identité en cours de validité pour chaque membre de la famille. Les mineurs voyageant sans leurs parents peuvent avoir besoin d’une autorisation de sortie du territoire. Pour les règles douanières, consultez le site de la douane française avant de boucler les valises.

La monnaie est l’euro. Les cartes bancaires sont largement acceptées, mais gardez du liquide pour les marchés et les bateaux.

La voiture est fortement recommandée pour explorer l’île. Le smartphone devient alors un allié pour la navigation, les horaires des bateaux, les réservations et plus encore. Une eSIM Guadeloupe activée à l’avance permet d’être connecté dès l’atterrissage, sans frais d’itinérance et sans avoir besoin de chercher une carte SIM locale.

1. Un climat idéal de décembre à mai

La saison sèche, appelée le carême, s’étend de décembre à mai. Les alizés rafraîchissent les matins et les soirées. La mer reste agréable toute l’année. Les mois de septembre et d’octobre sont à éviter : c’est la période des cyclones.

2. Un dépaysement sans barrière de la langue

Le français est la langue officielle. Le créole, très présent, ajoute sa musicalité aux conversations. Les professionnels du tourisme parlent français, et souvent anglais. Pour un résident de Monaco, le séjour est donc simple : on commande, on négocie et on discute sans effort.

3. Deux îles, deux visages

La Guadeloupe est un papillon dont les ailes ne se ressemblent pas. Basse-Terre est montagneuse et couverte de forêts. Grande-Terre offre de longues plages de sable blanc.

• À Basse-Terre : randonnée vers le sommet de la Soufrière, à 1 467 mètres, ou baignade au pied des chutes du Carbet.

• À Grande-Terre : détente à Sainte-Anne et à la plage de la Caravelle, puis dégustation au marché.

4. Des escapades sur les archipels voisins

Le bateau mène en moins d’une heure aux Saintes ou à La Désirade. Aux Saintes, le fort Napoléon offre un belvédère sur l’archipel. Marie-Galante séduit par ses distilleries et sa plage de la Feuillère. À La Désirade, le Souffleur offre un paysage brut, loin de la foule.

5. Une table généreuse

La cuisine mêle héritages français, africains et caribéens. Les accras, beignets épicés de morue, ouvrent l’appétit. Le bokit, un pain frit garni, se mange sur le pouce, tandis que les épices du colombo réchauffent les papilles. Un rhum agricole dégusté en ti’punch accompagnera le tout, à la locale. Pour une visite de distillerie, les amateurs iront au Moule, sur Grande-Terre.

6. Des fêtes qui rythment la saison

Le Carnaval fait défiler costumes et musiques dans toute l’île. Les chanté Nwèl, ces veillées de chants de Noël, réunissent les familles en décembre. Pour un public attaché aux traditions, ces rendez-vous offrent un voyage au cœur de la culture créole.

Entre traditions locales, plages sublimes, nature sauvage et gastronomie, vous trouverez forcément une raison de vous rendre en Guadeloupe pour vos prochaines vacances.