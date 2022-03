Da lunedì e fino all’8 aprile 2022, l’Administration des domaines procede alla vendita all’asta dei veicoli sequestrati sulla strada pubblica o di quelli utilizzati dalla pubblica amministrazione. È la vostra occasione per fare degli ottimi affari!

Auto, moto, biciclette, oggetti smarriti: come da tradizione Monaco dà il via alla sua grande svendita annuale. Ma al contrario della scorsa edizione, questa volta le offerte dovranno essere presentate obbligatoriamente in busta chiusa, accompagnate da una fotocopia della carta d’identità in corso di validità (per ogni offerta) della persona che le presenta.

Solo i residenti a Monaco o nelle Alpi Marittime potranno partecipare. Le offerte proposte dovranno partire da un minimo di cinquanta euro per i veicoli a quattro ruote e di trenta euro per quelli a due ruote. Lo Stato di Monaco si riserva il diritto d’imporre una base d’asta minima per alcuni veicoli o di rifiutare la vendita se l’offerta si rivela inadeguata.

Pagamento obbligatorio con assegno bancario a partire da 1.500 €

Per quanto riguarda i pagamenti, sono accettati esclusivamente quelli in contanti o tramite assegno bancario certificato (da 1.500€ in su è obbligatorio pagare con assegno), inoltre la rimozione dei veicoli sarà a spese degli acquirenti. Per quanto riguarda lo stato di queste vetture, non è garantito il corretto funzionamento e non è previsto alcun rimborso per i veicoli acquistati.

.

Nel caso in cui lo stesso candidato si aggiudichi più offerte, questo è tenuto all’acquisto e alla rimozione dell’insieme dei veicoli. I candidati che si aggiudicano uno o più veicoli sono informati per posta entro massimo tre mesi. La rimozione dei veicoli è a spese dell’acquirente e va effettuata su appuntamento con il rappresentate del deposito (93.15.30.85) ed entro massimo 20 giorni lavorativi a partire dalla data della lettera di accettazione della proposta.

La lista dei veicoli e delle marche:

Veicoli a quattro ruote: Peugeot (207), Volkswagen (Golf), Seat, Ford, Mecedes, Citroën, Nissan…

Veicoli a due ruote: Piagio (Zip, Vespa, X10, Beverly 250 IE), Sym, Yamaha, Neco, Aprilia, Kymco, Gilera, Bullit…

Trovate tutte le informazioni sul sito del governo. Ricordiamo che la data limite per presentare le offerte è stata fissata a venerdì 8 aprile 2022 alle ore 12:00 e che queste devono essere depositate esclusivamente nella cassetta delle lettere apposita situata nell’ingresso dell’edificio di Rue du Gabian 24.