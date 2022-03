Un luogo emblematico da non perdere quando si visita Monaco: è a Place du Casino, infatti, che si respira l’atmosfera più raffinata del Principato. Ecco alcuni suggerimenti per rendere la visita di questo edificio iconico il più agevole e piacevole possibile.

Avete a disposizione diverse opzioni per visitare il casinò. Se lo desiderate, potrete scegliere tra una visita con audioguida, una in cui mettervi alla prova ai tavoli da gioco o un breve giro gratuito della struttura, con un accesso comunque limitato. L’edificio ospita il casinò, diversi marchi di lusso, l’Opera e i locali del Ballets de Monte-Carlo.

Il casinò sarà aperto per le visite mattutine tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 (ultimo ingresso alle 12:15) a partire dall’1 aprile. Dalle 14:00 alle 4:00 si aprono i giochi.

Cosa vedrò durante una visita veloce?

Per ammirare l’atrio del Casino di Monte-Carlo, già maestoso di suo, non è necessario mostrare alcun documento d’identità e non ci sono limiti di età. Se entrate nel casinò dalla nuova piazza pedonale, potrete accedere direttamente all’atrio con un’area bar e aperitivi sulla sinistra. La visita della Salle Renaissance, con le sue slot machine, è anch’essa gratuita. In queste due aree non è necessario rispettare un dress code specifico. I bambini sono ammessi nell’atrio e nell’area bar, ma non nella Salle Renaissance. A destra dell’atrio trovate l’ingresso del casinò, dove dovrete rispettare delle regole un po’ più rigide.

Come posso fare una visita guidata del casinò?

I prezzi variano a seconda della stagione, ma durante tutto l’anno il costo di una visita del casinò con audioguida è di 17 € a persona. La tariffa include una bevanda, un piatto o un gettone da gioco a vostra scelta. Potrete tentare la fortuna al tavolo del blackjack o accomodarvi e anticipare le scommesse di un “high roller” sorseggiando un bicchiere di vino, la scelta è solo vostra. I visitatori di età compresa tra i 6 ei 18 anni possono partecipare al tour con audioguida.

Come posso giocare al casinò?

Per entrare nel casinò è necessario il documento d’identità e tutti i visitatori devono essere maggiorenni. L’ingresso costa 17€ (o 14 € se fate parte di un gruppo di più di dieci persone). È richiesto un abbigliamento elegante, il che significa niente pantaloncini, scarpe da ginnastica o infradito. Dopo le 20:00, il casinò consiglia di indossare la giacca.

È possibile scambiare in gettoni qualsiasi valuta, quindi non preoccupatevi di quali soldi avete in tasca. Gli importi delle puntate vanno da un minimo di 5 € a un massimo di 3.000 €. Nelle sale da gioco private il minimo è di 10 € e non è previsto, chiaramente, nessun importo massimo. Potete anche seguire la Roulette Francese online.

Qual è il dress code per entrare al casinò?

Per le visite dalle 10:00 alle 13:00

Sono ammessi bermuda, t-shirt e scarpe sportive.

Non sono ammessi jeans strappati o sbiaditi, canotte, tute sportive, pantaloncini, copricostume, scarpe da corsa, sandali e infradito.

Le sale da gioco sono aperte ai maggiorenni a cui non è vietato il gioco, con documento d’identità obbligatorio. Dalle 19:00 il dress code si fa più elegante:

Non sono ammessi pantaloncini, t-shirt, magliette a maniche corte e felpe.

Sono ammessi jeans e scarpe da ginnastica scuri e scarpe casual eleganti.

Cos’altro dovrei sapere?

Progettato da Charles Garnier, un pioniere dell’architettura Belle Époque che abbelliva le strade di Parigi, l’edificio del casinò fu inaugurato da Carlo III di Monaco nel 1863. Un tempo generava più del 95% del reddito del Principato.

Molti frequentatori del casinò fanno una sosta all’Hotel de Paris prima di tentare la sorte: nell’albergo c’è una famosa statua di Luigi XIV che si dice porti fortuna, a patto di strofinare il ginocchio del suo cavallo.

Sebbene sia una delle attrazioni più popolari del Principato, nessun cittadino monegasco può entrare o giocare al casinò, nemmeno la famiglia principesca. Una legge approvata nel 1987, infatti, vieta l’ingresso per evitare che i croupier possano imbattersi nei membri della loro famiglia al tavolo e quindi aiutarli a vincere.

Al casinò sono stati girati quattro film, tra cui Mai dire mai (Never Say Never Again) e GoldenEye di James Bond, oltre a Fast and Furious 5.

Il jackpot più alto è stato raggiunto il 25 febbraio 2021, quando un fortunato vincitore ha ricevuto € 402.900 in una sola volta.

Per maggiori informazioni sulla vostra visita al casinò, cliccate qui.