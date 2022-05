Siete sempre in tanti a inviarci le vostre domande sui social o direttamente per email. Oggi, rispondiamo ai vostri dubbi sulle tariffe del Gran Premio di Monaco che si terrà da giovedì 26 a domenica 29 maggio. Ecco una piccola panoramica delle ultime possibilità per assistere alla gara.

Restano ormai pochi posti! Il Gran Premio di Monaco conta una quindicina di tribune suddivise nelle diverse zone. Sainte-Dévote, Le Rocher, Casino, La Rascasse, per citarne solo alcune, ogni area offre vari prezzi.

A meno di due settimane dall’evento, non resta che qualche posto in tribuna per assistere alla gara, soprattutto per le giornate di venerdì e sabato, con le prove e le qualificazioni in Formula 1. I posti rimasti vanno dai 25 ai 100 euro per il venerdì e dai 30 ai 300 euro per il sabato. Per la domenica, giorno della gara, non ci sono più biglietti disponibili.

LEGGI ANCHE: Testacoda per Charles Leclerc al Gran Premio Storico di Monaco

Per il giovedì, sono ancora disponibili circa 10.000 posti. Una giornata in cui assistere alla Formula 2, alla Formula Regional e alla Porsche Mobil 1 Supercup. Un posto in tribuna costa 35 euro.

Ma attenzione, è possibile usufruire di alcuni sconti: ai bambini è riservata una tariffa a metà prezzo e il giovedì l’ingresso è gratuito per i minori di 16 anni. Inoltre, con il pass per 2 giorni (sabato e domenica) o 3 giorni (venerdì, sabato e domenica) potrete usufruire del 10% di sconto su ogni giornata (offerta applicabile solo alle tribune, non ai settori non numerati come Z1 e Rocher).

Trovate i biglietti rimasti e la disponibilità su questo sito.