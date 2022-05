Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire parvenir vos questions sur nos réseaux sociaux ou directement dans notre boîte mail. Aujourd’hui, nous vous répondons à propos des tarifs pour le Grand Prix de Monaco du jeudi 26 au dimanche 29 mai. Rapide tour d’horizon des dernières chances pour y assister.

Il ne reste que quelques places ! Le Grand Prix Monaco, c’est une quinzaine de tribunes, réparties dans les différentes zones respectives. Sainte-Dévote, Le Rocher, Casino, La Rascasse (pour ne citer qu’elles), chacune de ces zones propose des places à des prix très variés.

A moins de deux semaines du Grand Prix, il ne reste que quelques places en tribunes pour assister à l’évènement, notamment pour les journées du vendredi et samedi. Elles concerneront respectivement les essais et les qualifications en Formule 1. Les places restantes coûtent entre 25 et 100 euros le vendredi et 30 et 300 euros le samedi. Le dimanche, jour de la course, il n’y a plus de billets en vente.

Le jeudi, près de 10 000 places en tribunes sont encore disponibles. Sur cette journée, retrouvez de la Formule 2, de la Formula Regional ou encore la Porsche Mobil 1 Supercup. Comptez 35 euros pour y assister en tribunes.

À noter que des réductions sont possibles. Les enfants bénéficient d’un tarif à moitié prix et le jeudi, les places sont gratuites pour les moins de 16 ans. De plus, les forfaits 2 jours (samedi, dimanche) ou trois jours (vendredi, samedi, dimanche) vous feront bénéficier d’une réduction de 10% sur chaque journée (Cette offre s’applique aux tribunes seulement, pas aux secteurs debout non numérotés, comme le secteur Z1 et Rocher).

L’ensemble des billets restants et des disponibilités sont à retrouver sur cette page.