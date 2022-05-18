Все больше и больше наших читателей присылают нам свои вопросы в социальных сетях или по электронной почте. Сегодня мы ответим на ваши вопросы о ценах на Гран-при Монако, который состоится с четверга 26 по воскресенье 29 мая. Можно ли еще попасть на Гран-при?

Осталось совсем немного мест! Зрительские места на Гран-при Монако расположены на пятнадцати трибунах, в разных местах вдоль трассы. Они расположены в зонах Sainte-Dévote, Le Rocher, Casino, La Rascasse (и это лишь некоторые из них) и в каждом из этих районов предлагаются места по совершенно разным ценам.

До Гран-при осталось менее двух недель, но билеты еще есть в наличии, особенно на пятничные и субботние заезды. Напомним, в эти дни проходят практика и квалификация. Стоимость билетов составляет от 25 до 100 евро в пятницу и от 30 до 300 евро в субботу. В воскресенье, в день гонки, билетов в продаже уже нет.

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На четверг в продаже остались есть 10 000 билетов. В этот день вы увидите Формулу 2, Формулу Regional и Porsche Mobil 1 Supercup. За место на трибунах придется заплатить 35 евро.

Отметим, что определенным категориям зрителей предоставляются скидки. Так, для детей действует полуценовой тариф, а по четвергам места для детей до 16 лет предоставляются бесплатно. Кроме того, 2-дневный (суббота, воскресенье) или 3-дневный (пятница, суббота, воскресенье) абонементы дадут вам 10% скидку на каждый день (это предложение распространяется только на трибуны, а не на ненумерованные стоячие зоны, такие как зоны Z1 и Rocher).

Все оставшиеся билеты и наличие мест можно найти на этой странице.