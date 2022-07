Dal 12 al 17 luglio si svolge la Monaco Art Week (MAW), la giusta occasione per mettere in risalto i luoghi d’arte di Monaco.

Anche quest’anno l’associazione MAW ha messo insieme una decina di gallerie e case d’asta, ognuna delle quali propone una selezione di opere accomunate da un tema artistico. La scelta è spesso di natura eclettica: si incontrano infatti opere di tutte le epoche, da quelle classiche a quelle moderne e contemporanee.

Un itinerario di tutti i luoghi d’arte e 3 mostre imperdibili

© Monaco Art Week / Facebook

La MAW riserva un vero e proprio percorso artistico per gli amanti dell’arte. La scelta è molto ampia, perciò se volete ammirare tutte le opere avete a disposizione una mappa che rende più semplice l’esplorazione di Monaco. L’itinerario attraversa tutto il Principato, dalla Condamine al Larvotto.

Ma se siete a corto di tempo non perdetevi queste 3 mostre:

1 – Artcurial

Quest’anno la casa d’aste Artcurial presenta la mostra “Monaco Sculptures”, che vede come protagonisti gli scultori più illustri del 20° e del 21° secolo come Bernar Venet, Christian Lapie, Niki de Saint-Phalle, César, Wang Keping e Marino Marini. Le opere sono esposte negli splendidi giardini di Monaco, nell’Hôtel de Paris et nell’Hôtel Hermitage.

2 – LenzWerk

LenzWerk Monaco, fondato nel 2019, intende apportare l’esperienza tedesca nel settore del design di interni a Monaco, ragione per cui questo showroom è assolutamente da visitare. Villa Nuvola, luogo dell’esposizione, si contraddistingue dal resto del paesaggio monegasco, ma è proprio questo il suo punto di forza.

“Semplici”, “confortevoli” e “accoglienti” sono i tre aggettivi che descrivono meglio le decorazioni e gli arredi presenti alla mostra “The Art of German Design”.

3 – Boghossian

Quest’estate oltre ai suoi gioielli architettonici l’Hôtel de Paris accoglie i gioielli veri della Maison Boghossian. Diamanti e pietre preziose di tutti i colori sono esposti nel cuore dell’edificio in occasione della mostra “Boghossian celebrates the dialogue between cultures”.

L’esposizione mostra la bellezza degli scambi culturali e artistici resi possibili da questi magnifici gioielli tra la maestria svizzera, l’opulenza orientale storica del marchio, la scenografia danese di KufStudios e il design libanese di Nada Debs.

