Du 12 au 17 juillet se déroule la Monaco Art Week (MAW), l’occasion de mettre en avant les lieux d’art à Monaco.

Cette année encore, l’association MAW rassemble une bonne dizaine de galeries et de maisons de ventes. Chaque lieu propose une sélection et un thème artistique pour ses œuvres exposées. Si bien que le choix en devient éclectique. Des œuvres de toutes les époques se rencontrent, du classique au moderne jusqu’au contemporain.

Un circuit pour tout voir ou 3 expositions essentielles

La MAW, c’est un parcours artistique pour passionnés ou amateurs d’arts. Le choix est large et si vous souhaitez découvrir toutes les œuvres, un circuit a été créé pour faciliter l’exploration à travers Monaco. Partant de la Condamine jusqu’au Larvotto, le circuit vous fait visiter toute la Principauté.

En revanche, si le temps vous manque, voici une sélection de 3 expositions :

1 – Artcurial

Cette année, la maison de ventes, Artcurial, propose l’exposition « Monaco Sculptures ». Les sculpteurs les plus illustres du 20ème et 21ème siècles ont été choisis comme Bernar Venet, Christian Lapie, Niki de Saint-Phalle, César, Wang Keping ou encore Marino Marini pour exposer leurs œuvres dans les splendides jardins de Monaco et dans les Hôtel de Paris et Hermitage.

2 – LenzWerk

Fondé en 2019, LenzWerk Monaco compte introduire à Monaco son expertise en décoration d’intérieure allemande. Rien que le lieu d’exposition vaut le coup d’œil. La Villa Nuvola dénote dans le paysage monégasque mais c’est pour le mieux.

Simple, confortable et chaleureux, voilà les adjectifs qualifiants les décorations et le mobilier présentés pour cette exposition, « The Art of German Design ».

3 – Boghossian

L’Hôtel de Paris n’abrite pas que des joyaux d’architectures. Cet été, la maison Boghossian apporte avec elle de véritables bijoux. Diamants et pierres précieuses de toutes les couleurs sont à retrouver au cœur de l’Hôtel de Paris à travers l’exposition « Boghossian celebrates the dialogue between cultures ».

Alliance entre le savoir-faire suisse, l’opulence orientale historique de la marque, la mise en scène des Danois de KufStudios et le design de la Libanaise, Nada Debs, l’exposition démontre la beauté des échanges culturels et artistiques, autour de magnifiques bijoux.

