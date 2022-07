La piattaforma che mette in contatto i privati con gli appassionati di fai da te per svolgere lavori più o meno grandi.

Dovete montare un mobile o avete bisogno di un lavoro di idraulica a casa vostra, ma non siete amanti del bricolage? TaskRabbit vi mette in contatto con dei “tasker” che svolgeranno questi lavori al posto vostro.

Nel 2017 la piattaforma per la ricerca di servizi nelle vicinanze è stata acquistata da IKEA. Successivamente il colosso svedese ha delegato a TaskRabbit il suo servizio di montaggio mobili.

Dopo la recente apertura di IKEA a Nizza, la piattaforma ha registrato un aumento dell’87% delle richieste di “task” nella regione. TaskRabbit ha pertanto cavalcato l’onda estendendo i suoi servizi al Principato.

Una piattaforma facile da usare

D’ora in avanti anche gli abitanti di Monaco potranno rivolgersi ai tasker per lavori domestici e quotidiani come il montaggio di mobili, la consegna di oggetti o la pulizia di una stanza. È semplicissimo utilizzare la piattaforma: i tasker indicano la loro tariffa per ogni servizio offerto e voi potete scegliere a chi affidarvi.

Prezzi giusti

I prezzi variano in base al tasker: partono dai 20 e superano i 60 euro a seconda del tipo e della durata del lavoro richiesto. Inoltre il sistema di recensioni della piattaforma, simile a quello di Uber, permette di comprendere l’affidabilità e la competenza del tasker e il numero di task che ha già svolto.

Una forte concorrenza?

Nel Principato una soluzione simile era già offerta dall’azienda concorrente Smiile. La diffusione di TaskRabbit rischia inoltre di essere rallentata dalla solidarietà monegasca, che sia gratuita o meno. Infatti la pagina Facebook Aide et solidarité entre les résidents de Monaco conta già numerose richieste di aiuto per i lavori domestici.